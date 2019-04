Az afrikai sertéspestis terjedését a pénztárcánkon is megérezzük: idén várhatóan a szlovákiai üzletekben is drágul a sertéshús. A feldolgozók már e hónaptól akár a tizedével is megemelhetik az árakat.

Pozsony | Az afrikai sertéspestis terjedését a pénztárcánkon is megérezzük: idén várhatóan a szlovákiai üzletekben is drágul a sertéshús. A feldolgozók már e hónaptól akár a tizedével is megemelhetik az árakat.

A sertéshús tőzsdei ára újabbnál újabb rekordokat dönt, ami a fogyasztói árakra is hatással lesz – nyilatkozta Eva Forrai, a Húsfeldolgozók Szövetségének (ZSM) az ügyvezető igazgatója, aki szerint a jelenlegi drágulásért elsősorban az afrikai sertéspestis kínai terjedése okolható.

Az Állategészségügyi Világszervezet adatai szerint januárban és februárban ugyan csökkent a bejelentett afrikai sertéspestis (ASP) kitörések száma, de az eddig jelzett 115 gócpont csöppet sem biztató az idei kínai sertéshústermelésre nézve. Az agrárszektor.hu által közölt elemzés szerint a járvány nyilvánvalóan a legsűrűbb állománnyal rendelkező kínai régiókban képes gyorsan állatról álltra terjedni, ami egyben azt is jelenti, hogy az ország legfontosabb sertéstenyésztő tartományait érinti a leginkább. Eddig legalább egymillió állatot öltek le a sertéspestis miatt Kínában. A becslések szerint 2019 végére a teljes sertésállomány 13 százalékkal 374 millióra csökken, a sertéshús kibocsátása pedig 5 százalékkal 51,4 millió tonnára esik. Bár a fogyasztói bizalom is megrendült, és egyre többen a baromfi-, illetve marhahús felé fordulnak, a sertésből így is hiány keletkezik a belső piacon, amit Peking az import mintegy 33 százalékos emelésével lesz kénytelen csökkenteni. Ez mintegy 2 millió tonna sertéshús importját jelentheti 2019-ben, ami a világpiaci árakon is meglátszik.

Az előzetes becslések szerint a kínai kereslet miatt idén egész Európában megugranak az árak.

„A drágulást már a német terméktőzsde adatai is alátámasztják. Ezek alapján január vége óta nagyjából 20 százalékos drágulásról beszélhetünk” – mondta Forrai. Szerinte ezzel párhuzamosan a szlovákiai sertéshús ára is átlagosan 18–25 százalékkal nőtt.

„A hús drágulását a feldolgozóknak is figyelembe kell venniük, hiszen ha nem akarnak veszteséggel dolgozni, a növekvő költségeiket be kell építeniük az áraikba, vagyis a drágulást hamarosan a fogyasztók is megérzik” – állítja Forrai. A hús és hústermékek ára szerinte emiatt már áprilisban várhatóan 8–10 százalékkal nőhet. (mi, TASR)