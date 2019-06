Áfafizetés: magyarlakta megyék a szégyenpadon

Szlovákiában az elmúlt három évben látványosan csökkent az általános forgalmi adó befizetését elmulasztó cégek száma, ez utóbbiak részaránya azonban továbbra is a magyarok által lakott megyékben a legnagyobb – derül ki a Bisnode nemzetközi cégminősítő társaság legfrissebb elemzéséből.

Pozsony | Szlovákiában az elmúlt három évben látványosan csökkent az általános forgalmi adó befizetését elmulasztó cégek száma, ez utóbbiak részaránya azonban továbbra is a magyarok által lakott megyékben a legnagyobb – derül ki a Bisnode nemzetközi cégminősítő társaság legfrissebb elemzéséből.

A most közzétett elemzés szerint 2016 nyarán még több mint 5400 ilyen céget regisztráltak az országban, amelyeknek a száma mára 4300-ra esett vissza. A csaknem 150 ezer szlovákiai áfafizetőnek így csupán a 2,9 százaléka nem fizette be az adót. „A legtöbb gondja a legfeljebb két embert foglalkoztató cégeknek van, ezek közül májusban 1585 feledkezett meg az áfa befizetéséről, vagyis a problémás adófizetők több mint harmada közülük kerül ki” – nyilatkozta Petra Štěpánová, a Bisnode elemzője. Regionális szempontból Nagyszombat megyében van a legtöbb gond, ahol az áfafizetők csaknem 5 százaléka nem fizette be ezt az adónemet, majd Besztercebánya (3,9%) és Nyitra megye (3,5%) következik. A sor végén Pozsony megye található, ahol a problémás áfafizetők aránya 2 százalék körül mozog. (mi)