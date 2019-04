A legtöbb dolgozó elégedetlen a fizetésével

A bruttó átlagbér Szlovákiában tavaly több mint 6 százalékkal, 1013 euróra nőtt, ami elsősorban a dinamikus gazdasági növekedésnek köszönhető. „A bruttó hazai termék (GDP) növekedését az ígéretesen alakuló külföldi keresletnek és a látványosan bővülő hazai fogyasztásnak köszönhetjük. A gazdasági növekedés a cégek beruházási kedvén is meglátszik, ez pedig a foglalkoztatásra is rányomja a bélyegét. A munkanélküliség történelmi mélyponton van, a cégek pedig egyre nehezebben találnak szakképzett hazai munkaerőt. A vendégmunkások behozatalán kívül így a béreket is kénytelenek megemelni, ha a versenytársaiktól szeretnék elhódítani az alkalmazottakat” – nyilatkozta Jana Glasová, a Postabank elemzője.

Az átlagbér növekedése azonban nem mindenkit érint egyformán. Glasová elmondta:

ezer eurót meghaladó bruttó bérrel az alkalmazottak csupán 39 százaléka büszkélkedhet.

Nincs mivel dicsekednünk azonban uniós összehasonlításban sem. A szlovák átlagbér csak hat uniós tagországban (Lengyelország, Lettország, Magyarország, Litvánia, Románia, Bulgária) mértnél nagyobb. Luxemburgban, Dániában és Hollandiában az átlagbér például a 4 ezer eurót is meghaladja.

Mindezt figyelembe véve nem csoda, hogy a szlovákiai alkalmazottak döntő többsége nincs megelégedve a fizetésével.

„A felmérésünkből kiderül, hogy átlagosan 100 euróval nagyobb fizetésre vágyunk a jelenleginél. A többség átlagosan 1129 eurós bruttó bért tartana elfogadhatónak”

– mondta Lýdia Žáčková, a Postabank szóvivője. A nemek közötti különbség azonban itt is megmutatkozik, a férfiak igénye a béremeléssel kapcsolatban ugyanis nagyjából 200 euróval nagyobb, mint a nőké. A különbség meglátszik a gyengébben és jobban keresők között is. Míg a havi 600 eurós bruttó bérből élők már akkor is boldogok lennének, ha a béremelést követően a fizetésük enyhén ezer euró alatt maradna, az ezer eurót keresők már 1500 eurós fizetésről álmodnak. Regionális szempontból a pozsonyiak elvárásai a legnagyobbak, ők átlagosan 1300 euró fizetést tartanának elfogadhatónak. A Kassa és Besztercebánya megyében élők ezzel szemben ezer euróval is megelégednének. A korosztályok közül a 36 és 45 év közöttieknek vannak a legnagyobb igényeik. (mi, TASR)