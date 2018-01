15,2 millió hívás és 12,8 millió SMS Szilveszterkor

28 milliószor mobiltelefonált vagy SMS-ezett az ország lakossága Szilveszterkor – és ebben nincs benne a csevegő alkalmazások használata.

Az év utolsó napján is hasonló tendenciákat figyelhettünk meg a mobilos kommunikációban, mint a karácsonyi ünnepekkor. Folyamatosan csökken a hívások száma, de rendkívüli mértékben nő az adatforgalom. A négy szlovákiai szolgáltató által publikált adatokból kiderül, hogy a hívások száma 1,68 millióval csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

2017 utolsó napján csaknem 15,23 millió alkalommal indítottak hívást az ügyfelek. A legaktívabbak az Orange ügyfelei voltak, a szolgáltató csaknem 6,6 millió hívást regisztrált.

Az SMS-ek számában is csökkenés tapasztalható a 2016-os adatokhoz képest, Szilveszter napján 12,8 millió üzenetet küldtünk – a legaktívabb időszak természetesen az év utolsó, és az új év első órája volt. Ugyanez igaz a multimédiás üzenetekre is, igaz, ebben a szegmensben némi emelkedés volt az előző évhez képest.



A legnagyobb mértékben most is az adatforgalom nőtt, itt több mint 100 százalékos a növekedés. Ennek oka, hogy már nagyon magas az országban a 4G-lefedettség, így a hálózat lehetővé teszi, hogy az ügyfelek a csevegő alkalmazásokat használják az üzenetküldésre, de akár a hívásokra is. A négy szolgáltató közül csak három publikálta ezt a forgalmat: az Orange, az O2 és a 4ka ügyfelei csaknem 200 terrabájtnyi adatot fogyasztottak, ami várhatóan a következő évben – ha nem is ilyen mértékben – tovább nő.