Csak az ünnepi vacsora és a karácsonyfa 50 euróba kerül

A háziasszonyok rémálma a karácsonyi bevásárlás, főleg akkor, ha minden kiadást meg kell fontolni. Ráadásul a listán több olyan tétel is szerepel, amit nem lehet jó előre beszerezni, amikor akciós áron kínálják.

A fenyőfa ára nagyon elszabadult idén. A divatos nordmann fenyő ára például Komáromban 30 eurónál kezdődik és a határ a csillagos ég. Az igazán nagy fákért 100 euró feletti összeget is elkérnek, és régiónként nincsenek számottevő különbségek.

A legtöbb helyen nem méterenként szabják meg az árát, minden egyes fát külön áraznak. Egy átlagos, 1,5 méteres nordmann fenyő Dunaszerdahelyen 19 euróba, ugyanaz a fenyő, cserépben elültetve már 35 euróba kerül. Kassán egy 1,5-2 méteres Nordmann fenyő ára 29 euró.

A legjobban talán a hal vásárlását kell átgondolni. Konyhakész állapotban 7,90 euró a pontyszeletek kilója. Akinek a halpucolás hozzátartozik a karácsonyi előkészülethez, és nem akar lemondani erről az élvezetről, az 4,30–4,50 euróért juthat hozzá kilójáért az utcai árusoknál, vagy a hentesboltban. A karácsonyi sütés elképzelhetetlen mák és dió nélkül, a 200 grammos mák – akciósan – 1,29 euróba kerül. A piacon 8 euróért vehetünk egy kiló mákot, és persze kisebb csomagolásban is kínálják. A dió vásárlásakor jól nézzünk körül, már 6-ért is van, de akár 10-et is elkérnek a piacon kilójáért. A savanyított káposzta árában csak apró eltérések vannak, 1,20–1,50 euró kilója a boltban és a piacon is.

A Szlovák Gazdaszövetség agrárholding friss elemzése szerint az élelmiszerárak idén Szlovákiában nőttek a leggyorsabban az Európai Unióban. Azért, ha szerencsénk van, közvetlenül az ünnepek előtt jó néhány alapélelmiszerre hirdetnek akciót az áruházláncok. Persze, nem mindegy, ragaszkodunk-e a kedvenc márkánkhoz, vagy megelégszünk azzal, amit éppen olcsóbban kínálnak.

Komáromban a legfontosabb alapanyagok közül a cukornak tartósan alacsony az ára, az egyik üzletláncnál akcióban 42 centbe került kilója; volt, amikor több mint egy eurót kellett adni érte. Aki viszont a barna nádcukrot választja, annak 1,49 eurót kell fizetnie. A liszt kilója gyártótól függően 0,59 és 0,69 euró között van, érdemes figyelni, melyiket vesszükleapolcról. Óriási eltérés van a tojás árában, a tízdarabos csomagolás 1,29-től 2,69 euróig terjed. Olcsóbban a piacon sem kapjuk meg, igaz, ott – ha megbízható szállítónk van, házi tojáshoz juthatunk. A teavajra is oda kell figyelni, mikor melyik akciós, a 250 grammost megvehetjük már 1,69-ért, de 2,89 euróért is. A karácsonyi sütés elképzelhetetlen mák és dió nélkül, a 200 grammos – akciósan – most 1,29 euróba kerül. A piacon 8 euróért vehetünk egy kiló mákot, és persze kisebb csomagolásban is kínálják. A dió kilójáért 6, de akár 10 eurót is elkérnek a piacon. A savanyított káposzta kilója 1,20–1,50 euró a boltban és a piacon is.

Valószínűleg a legtöbb háziasszonynak megvan a kedvenc áruházlánca, ahol legtöbbször intézi nagybevásárlásait, ahol már vakon is tudja, melyik polcon mit talál. És vannak, akik mindegyik áruház szórólapját áttanulmányozzák, és csak az akciós árak miatt térnek be egyik vagy másik áruházba. Az ünnepek előtti utolsó napokban azonban már nem igazán éri meg ez utóbbi taktikához folyamodni, mert bár spórolhatunk vele néhány eurót, de ha figyelembe vesszük a tömött parkolókat, a hosszú sorban állást a pénztáraknál, már nem biztos, hogy megéri futkosni egyik helyről a másikig. Ha pénzt nem is, de időt megtakaríthatunk, amit családunkkal tölthetünk.

Dunaszerdahelyen is utánajártunk, hogyan alakult az ünnepek előtt a klasszikus karácsonyi menüsor hozzávalóinak ára. Rengeteg akcióval próbálja becsalogatni a vásárlókat valamennyi bolt és üzletlánc. Az egyik ilyen az akciós pulyka. Két és féltől ötkilós pulykákig terjed a kínálat, kilónként 3,79 vagy 3,99 eurós árért. A ponty kilója 5,99, illetve 7,50, attól függően, hol vásárolunk. Az élő ponty jóval olcsóbb, kilóját 3,80-ért adják. Egy vödör, 2 kilogramm savanyú káposzta 1,79-be kerül. A cukor átlagban 0,42, a liszt 0,49 euró kilónként. 200 gramm darált mák 1,59, ugyanennyi cukrozott darált dió 2,29, viszont az úgynevezett darált keverék, egyharmad rész dióbéllel csak 1,29 euróba kerül. 250 gramm vaj 1,69–2,89 euró közti áron kapható, tíz darab tojás ára 1,25 és 2,99 euró között van, egy liter olaj 1,15 és 3,29 euró között.

Az általunk körbejárt kassai üzletek e heti árait tekintve a csomagolt mák (kilónként 9,95 euró) – ez az ünnepi vacsora egyik legdrágább hozzávalója. A legolcsóbb a kristálycukor és a sima liszt, kilónként 0,42, illetve 0,59 euróba kerül. A savanyú káposzta is a karácsonyi vacsora egyik elengedhetetlen hozzávalója, melynek kilójáért 1,19 eurót hagyunk a pénztárnál. A legolcsóbb, 200 grammos csomagolású vaj 2,09 euróba, a legdrágább 2,89 euróba kerül. Az sem mindegy, milyen tojást emelünk le a polcról, ugyanis márkától függően akár kétszer annyit is fizethetünk a legdrágábbért, mint a legolcsóbbért. A legolcsóbb tízdarabos csomagolás 1,25 euróba, a legdrágább 2,89 euróba kerül. A karácsonyi sütés-főzés elmaradhatatlan kelléke az étolaj, melyet literenként legolcsóbban 1,19 euróért vásárolhatunk meg Kassán. Egy kiló fagyasztott ponty ára 5,99 euró, a fagyasztott pulykamell kilója 5,29 euró. A dió kilója közel 8 euróba kerül.

Mindent összevetve, egy ünnepi, karácsonyi menüsor, egy kisebb méretű fenyőfa mellett, a legjutányosabb árakat figyelembe véve is legkevesebb 50 euróba kerül egy négytagú család számára. És akkor még az italokat, az üdítőt és a süteményeket nem is számoltuk.