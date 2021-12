Egyenesben a gútai szennyvíztisztító és a kanalizáció ügye

Hogy mennyire jelent régi problémát a 10 ezer lelkes városnak a szennyvízfeldolgozás és -elvezetés kérdése, arról lapunk olvasói is számos alkalommal tudomást szerezhettek. 2020-ban már úgy tűnt, elérhető közelségbe került az üzem megépítése, ám végül egy magániskola, valamint néhány helyi lakos tiltakozása és félelmei miatt időben némileg eltolódott az első kapavágás. A tisztítóállomásra kiadott építkezési engedély azonban már korábban jogerőre emelkedett, most év végén pedig úgy tűnik, néhány hét múlva, már januárban elkezdődhet a megvalósítás. A beruházó Nyugat-szlovákiai Vízműveknek (ZsVS) csupán meg kell neveznie a közbeszerzés nyertesét – tájékoztatta lapunkat Horváth Árpád (Szövetség) gútai polgármester. Egy-hét héten belül elkészül az építkezés pontos időterve is. Egy évvel ezelőtt Štefan Štefek, a ZsVS befektetési igazgatója bizakodóan azt állította, 2025-re elkészülhet a teljes üzem – de a korábbi céldátumok között volt egy 2035-ös évszám is.

Ugyancsak előrelépés történt a kanalizáció kiépítésében is, amely jelenleg csak Gúta harmadát fedi le. A ZsVS elérte, hogy az eddig papíron árvízvédelmi területnek minősülő helyszíneken is dolgozhassanak a csatornahálózat létrehozásán, s még egy erdészeti területen kell elérniük ugyanezt. A tervek és az engedélyek várhatóan 2022 elejére állnak majd a vízművek rendelkezésére, amely a beruházás finanszírozására Európai Uniós forrásokat szeretne igénybe venni. Ennek oka egyszerű: a 20 millió euróba kerülő fejlesztést, nyilvánvalóan sem a város, sem a vízügy nem tudja önerőből megoldani.