Zöldségmustra: brokkoli

Mit tesz az erekkel?



Aki kedveli ezt a „zöld karfiolt”, több egészségi előnyét is tapasztalhatja. Értékes vitaminok, ásványi anyagok, rostok, folsav és még más, egészséget erősítő anyagok forrása. „Felébreszti” az immunrendszert, könnyen emészthető. Az ausztráliai Edith Cowan University kutatói legújabb tanulmányukban rájöttek, hogy a brokkoli pozitívan hat a vérerek egészségére. Ez főleg káliumtartalmának köszönhető. Ez az ásványi anyag fontos szerepet játszik a szívbetegségek megelőzésében.



Csökkenti az infarktus kockázatát



A kutatók 684 idősebb, 75 átlagéletkorú nőt kérdeztek ki étkezési szokásaikról. A kérdőívben szereplő kérdésekre adott válaszaikból megtudták, hogy az elmúlt 12 hónapban mennyi zöldséget fogyasztottak. Elsősorban a brokkolira, a káposztára, a kelkáposztára és a karfiolra voltak kíváncsiak. Az eredmények azt mutatták, hogy azoknál a nőknél, akik többet ettek ezekből a zöldségekből, csökkent az érelmeszesedés kockázata. Pontosabban: akik naponta több mint 45 g ilyen zöldséget ettek, 46 százalékkal kisebb volt a valószínűsége annak, hogy szívereik falán meszesedés alakult ki, mint azoknál, akik naponta csak 12 g-ot ettek. A vérerek akkor kalcifikálódnak, ha a szervezetben felhalmozódik a zsír, az érfalakon pedig lerakódik a mész. Következtében érszűkület alakul ki, ami megnöveli az agyi érkatasztrófa vagy az infarktus veszélyét.



A káposztafélék családjának tagja



A brokkoli a káposztafélék családjába tartozik, akárcsak a káposzta, a kínai káposzta, a karalábé, a kelkáposzta és a mángold. Nagy mennyiségben tartalmaz szulforafant, aminek rákellenes hatása van, és javítja a vérnyomást. Ez a zöldség a rost és a bétakarotin gazdag forrása. Ezenkívül van benne szelén, az az ásványi anyag, ami rákellenes és vírusellenes hatásáról ismert. Tele van antioxidánssal. Rosttartalmának köszönhetően megelőzi a székrekedést, biztosítja a rendszeres székletürítést. Rendszeres fogyasztásával alacsonyan lehet tartani a vércukorszintet.



288 milligramm kálium



A brokkoli az egészséget erősítő vitaminok és ásványi anyagok gazdag forrása. Egy bögre brokkoli 2 g fehérjét, 2 g rostot, 288 milligramm káliumot, 81 milligramm C-vitamint, folátot, magnéziumot, foszfort, béta-karotint, luteint és zeaxantint tartalmaz. A két utolsó anyag megakadályozza a korral járó makuladegeneráció kialakulását. Nyersen és főtten is fogyasztható. Ha sokáig főzzük, C-vitamin-tartalmának a fele megsemmisül. Legjobb elkészítési módja a párolás. (vys-k)

