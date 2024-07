Tévhitek a napozásról

A tudományos kutatások szerint az UVA-sugarak képesek áthatolni a felhőkön, a ködön, az üveg- és más fényvisszaverő felületeken is, mint például a tömegközlekedési eszközök ablakain. Tehát nappal jelen vannak az UVA-sugarak is – így bár télen kevésbé erősen süt a nap, mint nyáron, mégis, a bőr védelme ilyenkor is fontos.

(hazipatika)