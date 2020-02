Télen is egészséges a napozás?

Igen, de csak akkor, ha bőrünket nem tesszük ki veszélynek. Aki télen sem szeretne sápadt lenni, napozzon! A D-vitamin képződése szempontjából továbbra is a legjobb megoldás az észszerű napozás – írja az olasz Corriere della Sera napilap.

Az UV lámpa mesterséges sugarai nem biztonságosabbak, mint a napsugarak. Ugyanez vonatkozik a szolárium minden fajtájára.

Tudni kell, hogy már egyetlen szoláriumlátogatás megnövelheti a bőrrák kialakulásának veszélyét. A Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) 2009-ben a szolárium által is kibocsátott B és A ultraibolya sugarakat felvette a bizonyítottan rákképző anyagok listájára. Mégpedig az első csoportba, ahová például a dohányzás, az alkohol, az azbeszt és a radon is tartozik. Az ultraibolya sugarak a bőrdaganat áttétei szempontjából veszélyesek lehetnek. A szolárium ezenkívül súlyos égési sérüléseket, továbbá nyomásváltozás okozta rosszullétet és szemkárosodást is okozhat.