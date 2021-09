Sztárok életmódja – Egy nagy sztár mentális problémái

A 2016-os olimpia szupersztárja, a négyszeres aranyérmes Simone Biles, aki ráadásként egy bronzot is nyert, az idei tokiói játékokon könnyek között magyarázkodva visszalépett az egyéni és a csapatversenytől is. Bár végül a gerenda szerenkénti döntőjében megjelent, így is ő volt az esemény egyik nagy szenzációja.