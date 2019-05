Gondosan őrzi fiatalos külsejét, tökéletes alakját. Persze, semmi nincs ingyen. Meg kell dolgoznia érte. „Színpadon vagyok, oda kell figyelnem arra, hogy jól nézzek ki. Személyi edzőmnek, Radeknek mindig vannak jó tanácsai, hogy mit hogyan csináljak, ügyel arra, hogy jól végezzem a gyakorlatokat. Néha szükség van az önkontrollra, arra, hogy betartsak bizonyos szabályokat még akkor is, ha tudom, mit miért teszek – vallotta be. – Vigyázok, hogy a súlyom ne ingadozzon. Rendszeresen ráállok a mérlegre, s ha olyan számot látok, ami nem tetszik, azonnal jön a böjt. Vagy nem eszem vacsorát, vagy kihagyom a reggelit, mert délig tisztul a szervezet. Aki fél a böjttől, próbáljon meg újhold és telihold idején csak gyümölcslevet inni és zöldséget enni. Nekem van egy speciális, nagyon finom salátareceptem. Erre már a kis restim szakácsnőit is megtanítottam.” Az énekesnő úgy mozog, mint egy huszonéves. Annak idején rendszeresen járt konditerembe, aztán jógára váltott. Azt mondja, hogy ez még nehezebb a súlyzózásnál, mert utána az egész ember fáj. Mégis melegen ajánlja mindenkinek: „A jóga nagyszerű dolog, alaposan kitisztul utána az ember feje.” Úgy tartja, az a legfontosabb, hogy az ember szeresse önmagát, jól érezze magát a bőrében. Mert ha ez így van, az a külsőre is kihat. Szereti kényeztetni magát: szaunába jár vagy kádfürdőt vesz, illatos gyertyákat gyújt, s közben kellemesen nyugtató zenét hallgat. Rendszeresen jár a több ezer éves távol-keleti hagyományokra épülő thai masszázsra. Célja a szabad energiaáramlás biztosítása, a fájdalom és az izommerevség enyhítése, a testi-lelki egyensúly megteremtése.

(urbán)