Párban, karanténban – káros is lehet, de esélyt is adhat az újrakezdésre

Minek tulajdonítja a sikert: gazdag tapasztalatainak vagy sokak számára vonzó stílusának?



Természtesen mind a kettőnek van benne bizonyos része. Hos?szú, de ma már befejezett orvosi gyakorlatomon kívül főiskolán tanítok, és az említett szakterületen törvényszéki szakértő vagyok. Ezenkívül évek óta amatőr színészként is dolgozom, tehát szívesen tartok előadást. Érdekel ez a munka.



A fél évszázad alatt rengeteg párnak adott tanácsot arra, hogyan legyen jobb a szexuális életük. Mindig elégedett volt az eredménnyel?



Ezt azért nem mondanám. Például egyszer egy hölgy azzal jött hozzám, hogy segítsek rajta, mert nagyon szeretne, de nem tud teherbe esni. Hosszú beszélgetés után derült ki, hogy egyáltalán nem élt nemi életet. Azt javasoltam neki, kérdezze meg a férjétől, mi a baj: „nem akar” vagy „nem tud”. Ugyanis mindkét zavart másféleképpen kell kezelni. Megbeszéltük, hogy 14 nap múlva jön ellenőrzésre. Még mielőtt rákérdeztem volna, bánatosan csak annyit mondott, hogy a férje „fütyül az egészre”. Hát ebben az esetben valóban nem sikerült a tanácsadás.



Nyilván ez azzal is összefügg, hogy megváltoztak a nők szexuális igényei. Összehasonlítva szakmai gyakorlatának kezdetét napjainkkal, milyen változásokat lát?



Amikor én voltam fiatal, nem illett, hogy a nőnek is legyenek szexuális vágyai. Ha mégis voltak, titkolta, nem beszélt róluk. Napjainban viszont a szexológia minden tekintetben teljesen egyenrangúnak tartja a nőt a férfival.



Az egyenrangúságnak azonban van árnyoldala is. Nemrég kerültek nyilvánosságra egy felmérés adatai, amelyek azt mutatják, hogy Kínában a koronavírusjárvány miatt elrendelt karantén után rendkívül megnőtt a válások száma. Ön szerint nálunk is ez várható?



Nem kizárt. Ugyanis káros, ha a partnerek hosszú ideig egy légtérben vannak. Nem csodálkozhatunk azon, hogy egymás idegeire mennek. Rendkívül fontos, hogy legalább bizonyos időt egymástól távol töltsenek. Ezt még a kis lakásban is meg lehet oldani. Kell, hogy legyen a lakásban egy sarok, ahol bizonyos ideig egyedül lehet az ember, ahol senki nem zavarja.



Egy német szexológus szerint a karantén esélyt is jelenthet arra, hogy az elhidegült partnerek megtalálják egymáshoz az utat, hogy korrigálják azt, ami elromlott. Melyek az „útkeresés” legjobb módszerei?



Azt ajánlom, fogadják el egymást olyannak, amilyenek, járjanak a partner kedvében, szerezzenek neki örömet. Viszont hozzá kell azt is tennem, hogy mindezt könnyebb tanácsolni, mint igazán megtenni. Nem mindenki képes erre.



„A házasság elsősorban gazdasági ügy, a szerelemre úgy tekintünk, hogy vagy jön, vagy nem jön, de a gazdaságnak mindig működnie kell” – mondta egyik előadásában. Mit tanácsolna azoknak a pároknak, akiknél ez kifogástalanul működik, ám a szerelem messze lemarad?



A szerelmet nem lehet megvásárolni. Vagy van, vagy nincs. Nem lehet az élet végéig olyan intenzitású, mint az elején. A szexualitás gazdasági törvények alapján működik. Az esetek döntő többségében a nő kínál, a férfi pedig vásárol. A házasság az ár, amivel a férfi a szexért fizet. A szex pedig az ár, amivel a nő fizet a házasságért. Milan Kundera egyszer azt mondta, hogy egy férfi soha nem nősül, a férfit „megnősítik”. Előadásaimon mindig várom a vitát, az ellenvéleményeket. Azt tapasztaltam, hogy Szlovákiában a legnagyobb vitát a hűtlenség gerjeszti. Egyszer valaki Pozsonyban megkérdezte, hűtlennek nevezhető-e az a nő, akinek szeretkezés közben nincs orgazmusa. Sértegetés nélkül mit lehet az ilyen kérdésre válaszolni?

Támogassa az ujszo.com-ot Nehéz időkben van a legnagyobb szükség gyors, megbízható tájékoztatásra. Jövőnkről, biztonságunkról, egészségünkről csak hiteles információk birtokában dönthetünk. Az ujszo.com ezért dolgozik. A gazdaság megroppanásával ugyanakkor hirdetési bevételeink csökkennek. Ahhoz, hogy továbbra is fontos információkkal tudjuk segíteni olvasóink döntéseit, nélkülözhetetlen marad a szerkesztőség alapos, összehangolt munkájának fenntartása. Hisszük, hogy most van a legnagyobb szükség ránk. Ezért kérjük olvasóinkat, ha lehetőségük van rá, támogassák az ujszo.com működését. Számítunk Önökre! Önök is számíthatnak ránk! Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra! Köszönjük. Támogatom