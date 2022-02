Öröklött hajlam vagy a rossz életmód következménye a túlsúly?

Az, ami drámai módon megváltozott, az az életmódunk. Legfontosabb jellemvonása a kalóriadús ételek fogyasztásának jelentős megemelkedése, az ülő életmód, az alvászavar és a stressz. E körülmények közepette a népesség többsége – a felnőtteket és a gyerekeket is beleértve – hajlamossá válik a hízásra.

Más szóval: „genes load the gun, but the environment pulls the trigger”, vagyis „a gének a töltények, de a környezet húzza meg a ravaszt”. Nemrég ez még fejlődési előnynek számított, de ma már ennek az interakciónak a következménye a tömeges elhízás, amihez számos krónikus betegség kialakulása kötődik, s hatására megnő a veszélye annak, hogy a heveny Covid-19 betegség súlyosabb lefolyású lesz.

Ezt okozhatja... magas vérnyomás

cukorbetegség

koszorúér-betegségek

stroke

oszteoartritisz

alvási apnoé

daganatos betegségek

a máj zsíros elfajulása

epehólyag-betegség

Dr. Ľubomíra Fábryová