Nem kíméli a fiatal férfiakat sem a magas vérnyomás

A magas vérnyomás nem fáj, s ez a magyarázata annak, hogy miért későn fedezik fel. „Statisztikai adatok igazolják, hogy az elmúlt években csökkent a szív- és érrendszeri betegségek okozta halálesetek száma, de nem olyan mértékben, mint ahogyan azt szeretnénk. Az adatokat alaposabban elemzése után kiderült, hogy a magas vérnyomás kockázati tényezőit a 35–50 éves férfik esetében tudjuk a legkevésbé ellenőrizni. Épp emiatt a korosztály miatt nem a kívánt mértékben csökkent a szív- és érrendszeri betegségek okozta halálesetek száma” – mondja dr. Eva Goncalvesová kardiológus.

A legfontosabb okok

A férfiak többsége nem is tudja, hogy magas a vérnyomása, nem ellenőrzi és orvoshoz sem megy. Az álmatlanságot, a fejfájást a stressznek tulajdonítják. A koronavírus-járvány miatt meg több férfinak lett magas a vérnyomása. Dr. Anna Vachulová, a Szlovák Hipertenzia Társaság elnöke szerint a produktív korban lévő férfiaknak azért magas a vérnyomása, mert keveset mozognak, és sok stressz éri őket. Sokat rontott a helyzeten a járvány okozta elszigeteltség és a gazdasági bizonytalanság. „A pandémia sokat ártott a lelki egészségnek is. A férfira mint családfenntartóra nagyobb stressz hárul, ami a vérnyomás emelkedésével jár. Nemcsak az egyszer mért magas vérnyomást, hanem az ingadozó vérnyomást is komolyan kell venni, mert könnyen válhat magas vérnyomássá” – mondja a szakember.

A megelőzés mindenek felett

A magas vérnyomás nem fáj, de rossz, ha már szövődmények alakulnak ki. „Nincs szándékunkban terrorizálni a fiatal férfiakat, hogy rendszeresen mérjék a vérnyomásukat, elég, ha évente legalább egyszer megteszik, és ha magas, orvoshoz mennek. Gyógyszerrel vagy gyógyszer nélkül, de el kell érni, hogy tartósan 130/80 Hg/mm-nél alacsonyabb legyen” – egészíti ki dr. Eva Goncalvesová.

Kevés az egészséges nyugdíjas

Az európai országok közül nálunk a legkevesebb az egészséges nyugdíjas. Bizonyos kor után már mindenféle betegség jelentkezik náluk, mert amikor fiatalok voltak, nem figyeltek oda egészségükre. Három oka van annak, miért hanyagolják el az egészségüket a 35–50 évesek: a család gazdagsági terhét ők viselik, azt gondolják, hogy ők nem betegedhetnek meg, vagyis orvoshoz nem járnak. A harmadik okot pedig a konspirációs elméletekben kell keresni, sokan ugyanis azt állítják, hogy valamely gyógyszergyártó felesleges és káros szert akar rájuk kényszeríteni. A légszomj, a mellkasi fájdalom vagy a dagadt láb olyan szövődmény, ami súlyos szívkárosodást jelezhet. Ezeket könnyen el lehetett volna kerülni, ha évekkel korábban ellenőrizte volna a vérnyomását és szükség esetén kezeltette volna magát. Ám még akkor sincs semmi veszve, ha szövődmények alakultak ki, bizonyos gyógyszerek kombinációjával és életmódváltással jó eredményeket lehet elérni” – mondja dr. Anna Vachulová.

Vérnyomásmérés – otthon

mérés előtt legalább 5 percig legyen nyugalomban, 30 percig ne dohányozzon, ne egyen, ne igyon koffeint és ne tornázzon

a vérnyomást ülve, csendes helyiségben, megtámasztott háttal mérje

ne mozogjon, ne beszéljen, lábát ne tegye keresztbe

a megfelelő szélességű mandzsetta a szív magasságában legyen

az eredményt rendszeresen jegyezze fel, és mutassa meg az orvosnak

az az ideális, ha hét napon át naponta kétszer megméri a vérnyomását, először reggel a gyógyszerek bevétele előtt, másodszor este étkezés előtt.

Néha már az életmódváltás sem segít

A 35–50 éves férfiak általában nem járnak szűrővizsgálatra és gyógyszert sem szívesen szednek. „Egészségi panaszaikat bagatellizálják, nem ismerik be, hogy betegek. Mint pszichiáter elmondhatom, hogy a fiatal férfiak többsége az első kivizsgáláskor azt mondja, hogy csak konzultálni jött, és kijelenti, hogy gyógyszert nem fog szedni. Attól tart, hogy a gyógyszer rontani fogja szexuális teljesítményét. Abban reménykedik, hogy a betegség magától elmúlik. Ám nem mindent lehet minden helyzetben életmódváltással gyógyítani, ilyen a magas vérnyomás és a depresszió is” – mondja dr. Dana Šedivá pszichiáter, szexológus, s hozzáteszi, hogy fiatalabb korban a szív- és érrendszeri betegséget gyakran depresszió kíséri. Az Egészségesebb Szívért Szövetség és a Szlovák Kardiológiai Társaság Richard Lintner válogatott jégkorongozóval együttműködve tájékoztató kampányt indított, amellyel a férfiak figyelmét szeretné felhívni a kezeletlen magas vérnyomás kockázataira. A magas vérnyomás nem öröklött betegség, örökölni a rossz étkezési és mozgási szokásokat, a dohányzásra és az alkoholfogyasztásra való hajlamot lehet.