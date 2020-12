Négyóránként meghal egy beteg tüdőrákban

Évente több mint 2 ezer embert veszítünk el tüdőrák miatt, ami szorosan összefügg a dohányzással, bár néha a nem dohányzók között is előfordul.

Évente több mint 2 ezer embert veszítünk el tüdőrák miatt, ami szorosan összefügg a dohányzással, bár néha a nem dohányzók között is előfordul.

Évente körülbelül 3 ezer új esetet diagnosztizálnak, többségében férfiaknál. Nehezen gyógyítható daganatos betegségről van szó, s a betegeknek több mint a fele csak a negyedik stádiumban kerül orvoshoz. Jó hír, hogy az elmúlt években nagyot fejlődött a tüdőrák diagnosztikája és kezelése. 2011 óta az Európai Gyógyszerügynökség 27 új gyógymódot hagyott jóvá a tüdőrák kezelésére, ám Szlovákiában mindössze 3 áll a betegek rendelkezésére. A korszerű kezelés az immunterápiára helyezi a hangsúlyt, vagyis a beteg immunrendszerét veszi igénybe a rákos sejtek elleni küzdelemben. Míg külföldön a tüdőrák esetében standard kezelésnek számít, a szlovákiai betegek számára még mindig csak korlátozott mértékben érhető el. Tehát még mindig különbség van az európai és a szlovákiai beteg lehetőségei között.

Későn kerül orvoshoz...

A tüdőrák jelenleg az egyik legelterjedtebb és legfélelmetesebb daganatos betegség Szlovákiában. A halandóság szempontjából hosszú távon vezet az összes rákfajta között. Évente több mint 2 000 beteg hal bele, annyi, mint a mell-, a vastagbél- és a végrákba együttvéve. „Szlovákia azon országok közé tartozik, ahol sok tüdőrákos eset fordul elő. Négyóránként egy beteg meghal. A tünetek – nehézlégzés, köhögés, véres köpet, mellkasi fájdalom, rekedtség, fáradtság – viszonylag későn jelentkeznek. Ezzel magyarázható, hogy a betegek későn kerülnek orvoshoz” – mondta Dr. Michal Urda főorvos.

Bár a tudomány nagy lépésekkel fejlődik, a tüdőrák továbbra is súlyos és nehezen gyógyítható betegség marad. Fontos, hogy a páciens ne becsülje le a jeleket, és szükség esetén orvoshoz menjen. A dohányosok esetében különösen fontos a szűrővizsgálat. Rendkívül hasznos lenne az országos szűrés is, de ez Szlovákiában még nincs.

Van, ahol néhány hét, nálunk több év

A nem túl kedvező tények ellenére a tüdőrákban szenvedő betegeknek a modern diagnosztikának és kezelésnek köszönhetően van esélyük a hosszú és jó minőségű életre. A korszerű kezelés fő része a célirányos kezelés és az immunterápia. Fontos szempont annak a betegcsoportnak a meghatározása, amely a legjobban reagál a kezelésre. Míg az immunterápia a környező országokban a kezelés standard része, Szlovákiában a modern onkológiai gyógymódok nagy része nem hozzáférhető. Érdekes, hogy míg Németországban néhány hét alatt regisztrál egy gyógyszert az Európai Gyógyszerügynökség, Szlovákiában ez a folyamat évekbe telik.

Azt a tényt, hogy a tüdőrákban szenvedő beteg is élhet minőségi életet, Eva Sládková is igazolta: „A modern kezelésért szó szerint harcolnom kellett. De megérte, mert épp ennek a kezelésnek köszönhetően olyannyira javult az egészségi állapotom, hogy ma már normális, teljes értékű életet élhetek. Szomorú, hogy a betegnek magának kell kiharcolnia a kezelést. Nemcsak a rákkal, hanem az állami bürokráciával, de főleg az egészségbiztosítókkal is meg kell küzdenie” – jegyezte meg.

Biológiai kezelés és immunterápia

„Amikor a tüdőrák korszerű gyógymódjáról beszélek, elsősorban a biológiai kezelésre és az immunterápiára gondolok. Míg a biológiai kezelés a rákos sejtek növekedését és szaporodását befolyásolja, az immunterápia a beteg saját immunrendszerét hívja segítségül a rák ellen” – magyarázta dr. Michal Urda. Ha valaki nem dohányzik, jelentősen kisebb a tüdőrák kialakulásának kockázata. „A fő kockázati tényező a dohányzás, ami több daganatos betegséggel is összefügghet. Ami a tüdőrákot illeti, leggyakoribb kiváltó oka a dohányzás, bár néha nemdohányzóknál is előfordul” – tette hozzá a szakember. A további kiváltó okok között meg kell említeni a környezeti ártalmakat, az egészségtelen életmódot és a genetikai hajlamot.

Nagyon fontos, hogy minél többen tudatosítsák: a dohányzás elősegítheti a tüdőrák kialakulását. Ismerni kell a betegségre utaló tüneteket, és fontos lenne országos szűrőprogramot indítani a betegség korai felismerése érdekében, hogy minél előbb lehessen a betegséget diagnosztizálni, ugyanis minél hamarabb kezdődik el a kezelés, a betegnek annál nagyobb az esélye arra, hogy teljes értékű életet élhessen.

(kovács)