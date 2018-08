Napozzunk okosan!

Nyáron több időt töltünk a szabadban, mint a többi évszakban, így a napfény még akkor is éri bőrünket, ha nem is napozunk! Ezért fontos, hogy akkor is gondoljunk a bőrvédelemre, ha nem a standra indulunk.

Ha megfelelően védekezünk a káros napsugarak ellen, akkor elkerülhetjük a leégést és az idő előtti ráncosodást, és bőrünk korai öregedését. A következő tippekkel, a megfelelő és gondos ápolással könnyedén megőrizhetjük bőrünk szépségét és egészséges barnaságát egész nyáron. Megfelelő fényvédő krémet válasszunk Nincs más tennivalója, csak szerezzen be a bőrtípusának és az alkalomnak megfelelő fényvédő készítményeket. A nagy melegben, ha nem strandolni készül, akkor is kenje be a ruhából szabadon maradt bőrfelületet napvédővel, mert olyankor lehet a legkönnyebben leégni, amikor nem is számítunk rá! Ha nagyon fehér a bőre, akkor először próbáljon a korai vagy a késő délutáni órákban napozni, és használjon legalább SPF 50 faktoros, nagyon erős fényvédő krémet. Az első néhány nap után elegendő lehet már az erős fényvédő kategóri­ájú SPF 30 feletti fényvédő krém is. Mindezt lehetőleg a napozás előtt legalább néhány perccel, mivel ennyi idő kell ahhoz, hogy a hatóanyagok aktivizálódjanak. Káros a napozás, ha nem tudjuk, hol a határ Előzzük meg a vízhiányt Ha órákig fekszik a napon, megnő a napi folyadékszükséglet, így azt időben és folyamatosan pótolni kell. Különben a szervezet és a bőr is kiszáradhat, ezért mindig legyen kéznél víz, tea vagy gyümölcslé. Napozás után is kell a védelem Hiába kente rendszeresen akár vízálló fényvédővel is egész nap magát a standon, utána is gondoskodni kell a hidratálásról. A napozás utáni krémek pótolják a bőr elvesztett nedvességtartalmát, kellemesen hűsítenek, nyugtatnak. Válasszon olyan összetevőket tartalmazó krémet vagy gélt, mely segít hosszabban megőrizni a barnaságot, és előkészíti a bőrt a további napozásra. Bőrirritáció és öregedés ellen hidratálás Napozáskor felejtse el az erős sminket, hiszen az könnyen „beleéghet” a bőrbe, így ráncosodást és foltosodást okozhat, melyet egyszerűbb megelőzni, mint utána kezelni. Jobb, ha gondosan megtisztítja az arcbőrét, mielőtt kifekszik a napra, és maximum csak vízálló szempillaspirált, valamint egy jó ajakírt használjon, amely különböző növényi olajokat tartalmaz, mint például shea-és kakaóvajat vagy jojoba olajat, amely óvja az ajkat! (napidoktor)