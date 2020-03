Mindenkinek jár a jó minőségű mesterséges ízület

Ilyen esetben van értelme a mesterséges ízület, az endoprotézis beültetésének. Sokan – orvosok és betegek – halogatják a műtétet, mert mint mondják, bármilyen eredeti ízület jobb, mint a mesterséges. Pedig a számok azt mutatják, hogy a szlovákiai ortopéd szakorvosok európai színvonalon végzik ezt a műtétet.



Oka a természetes öregedés



A fejlett országokban a legelterjedtebb ízületi betegség, a rokkantság leggyakoribb oka az artrózis, vagyis ízületi porckopás. Fő jellemzője, hogy az ízületeket borító porc elvékonyodik, töredezetté válik és lassan-lassan felszívódik. Degeneratív betegségről van szó, ami azt jelenti, hogy nem gyulladás, hanem a szervezet természetes öregedése váltja ki. Legfőbb tünete a néha elviselhetetlen fájdalom és a mozgáskorlátozottság, ami nagymértékben rontja a beteg életminőségét.

„Az artrózis elsősorban a teherhordó és a kis ízületeket, továbbá a hátgerincet érinti. Kezdetben csak mozgáskor érez fájdalmat a beteg, ám később már akkor is, amikor pihen, például éjszaka” – mondta Dr. Andrey Švec, a pozsonyi egyetemi kórház 1. ortopédiaitraumatológiai klinikájának főorvosa. Sokan a fájdalom mellett reggeli izommerevségre és mozgáskorlátozottsága is panaszkodnak.



A denevér kivétel



Mivel degeneratív betegségről van szó, az artrózis előbb vagy utóbb mindenkit utolér, de nem mindegy, hogy mikor és milyen mértékben. Az állatok közül is csak a denevér kivétel, amely élete nagy részét függő helyzetben tölti, vagyis ízületeit alig terheli. A betegségnek két típusát ismerjük: a primer artrózist, amikor a kiváltó ok ismeretlen, és a másodlagos artrózist, amikor a porckopás valamely korábbi betegség vagy sérülés következménye. „Nagyobb veszélyben vannak azok, akiknek családjában már előfordult artrózis, akik bizonyos betegségben szenvednek, de főleg akik túlsúlyosak” – mondta Dr. Libor Nečas, a turócszentmártoni ortopédiai klinika főorvosa. Minél jobban kitolódik az átlagéletkor, annál több ember ismeri meg az ízületi kopás okozta nagyon kellemetlen tüneteket. A kóros folyamatot elsősorban egészséges életmóddal, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag étkezéssel, az optimális testsúly megőrzésével és rendszeres mozgással lehet fékezni.



Az epeműtét után a második



A beteg előbb vagy utóbb orvoshoz kerül, mert az egyre erősödő fájdalom megnehezíti az életét. Első lépésként gyógyszert kap, aminek nem mindig van hatása. Ilyen esetben ajánlott a csípő- vagy térdízületi műtét. A 70 éven felüliek között Szlovákiában az epeműtét után ez a második leggyakoribb beavatkozás. Az említett korban az emberek 70 százalékának a térd vagy a csípőízülete elkopott, de nem ritka, hogy a 30 éves fiatalnak is porckopása van. Ennek általában a túlzásba vitt sport, a nagy fizikai megterhelés az oka. Tudni kell, hogy a mozgásszervek többi szövetétől eltérően az ízületi porc nem képes regenerálódni. A 20 évesek között az artrózisban szenvedő betegek aránya körülbelül 4 százalék.



Európai színvonalon



Az ízületi kopás kezelésében Szlovákiában a betegellátás európai színvonalú. „Az artrózis kezelése több szakterületet foglal magába. A rehabilitáción kívül a betegeket gyógyszerekkel kezeljük, s akkor, amikor a kezelés nem hatásos, lehetőség van mesterséges ízület beültetésére” – mondta Dr. Andrey Švec. Azt azért tudatosítani kell, hogy a totális endoprotézis a kezelés utolsó, végleges állomása, ezért kell több szempontot is figyelembe vennie az orvosnak, amikor ezt javasolja. A mesterséges ízület beültetése gyakran az életminőség javításának legjobb módja.



Kevés az ápoló



Egy-egy ország gazdagságát tükrözi, hogy évente hány ilyen műtétet tudnak elvégezni. Ebből a szempontból Szlovákia nem áll rosszul. Összehasonlításképpen: az EU-országokban jó színvonalnak számít, ha 100 000 főre számítva 100-200 ilyen műtétet hajtanak végre. Nálunk ez a szám 100. Mindenki, akinél indokolt, kaphat mesterséges ízületet, s a várakozási idő fél év. Ha figyelembe vesszük, hogy Angliában két vagy több év, akkor nem lehetünk elégedetlenek.

Jelenleg 100 000 főre számítva 100 műtétnél többet nem tudunk végezni, mert csak 42 specializált munkahelyünk van, s többségük már elérte a maximális számot. További korlátozó tényező, az egészségügyi személyzet hiánya. A négy pozsonyi ortopédiai osztály közül kettőt be kellett zárni, mert nincsenek ápolók, az iskola befejezése után csaknem mind külföldre távozik. A helyzetet tovább nehezíti a mostani koronavírusjárvány. Az ápolók jelentős része a gyerekekkel otthon van

– vázolta az aktuális helyzetet dr. Andrey Švec.

Bár az endoprotézis beültetése biztonságos, azért vannak kockázatai, s a „javítás” rendkívül nehéz. „Ám ha sikerül, a beteg visszatérhet a normális életbe. Az esetek viszonylag kis százalékában van szükség arra, hogy megismételjük a műtétet. A csípőízület esetében ez az arány 10 százalék, a térdízület esetében 4 százalék. A biztosítók egyelőre nem korlátoznak bennünket, vagyis minden esetben megfizetik a legjobb minőségű implantátumot is. Reméljük, ez így is marad” – tette hozzá Dr. Libor Nečas.



Minél jobban kitolódik az átlagéletkor, annál több ember ismeri meg az ízületi kopás okozta nagyon kellemetlen tüneteket.