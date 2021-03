Melyik fülem cseng?

Az érintettek többsége hosszú idő után fordul csak orvoshoz: akár hetekig-hónapokig is várnak, míg a fülzúgás már a munkát, tanulást és a nyugodt pihenést is zavarja.



Változatos tünetek



Az érintettek egészen különböző tünetekről számolnak be: ciripelés, sípolás, zümmögés, morajlás. A fülzúgás erőssége is eltérő, és valakinél csak az egyik, míg másnál mindkét fülben jelentkezik. A betegek többségénél a mindennapi tevékenységek elvégzése, a koncentráció is gondot okoz, de az állandó fülzúgás az elalvást is nagyon zavarja, a legtöbb érintett nem tudja kipihenni magát.



Mire számítson?



Viszonylag rövid ideje fennálló panaszokat okozhat zajártalom (koncert, petárda, zajos munka), de a hirtelen nagyfokú hallóidegkárosodás is okozhat szinte elviselhetetlen fülzúgást. Előidézheti fülzsírdugó, melynek eltávolítása után megszűnik a fülzúgás is. Fülkürthurut vagy középfülgyulladás is okozhat fülzúgást, ez esetben az alapbetegség kezelésével lehet a fülzúgást is orvosolni. Rövid ideje fennálló tünetek esetén szteroid terápia is hatásos lehet.



Átfogó vizsgálatok



A hosszabb ideje fennálló fülzúgás hátterében vérellátási zavar állhat, ezért itt a kezelés során rendszerint keringésjavítókat adnak tabletta formájában. Emellett ki kell deríteni, hogy a háttérben áll-e szív- és érrendszeri, anyagcsere-, esetleg endokrinológiai, neurológiai betegség. Fülzúgást okozhatnak a nyaki csigolyák elváltozásai, fogászati rendellenességek, stressz, élvezeti szerek is, de jelentkezhet valamilyen gyógyszer mellékhatásaként is.



Miért fontos kezeltetni?



Amellett, hogy a mindennapokban igen zavaró fülzúgás megszüntetése az életminőséget is jelentősen javítja, az idejében kezdett kezeléssel a komolyabb szövődményeket is megelőzhetjük. Bizonyos betegségeknél, ahol az idő múlásával a kiváltó ok folyamatosan súlyosbodik (például a belsőfül csontosodási betegsége, fokozódó érszűkület), valóban fontos, hogy mikor jutunk diagnózishoz. Hirtelen fellépő vagy fokozódó tünetek esetén mindenképpen fül-orr-gégész orvoshoz kell fordulni.



Ha nem iszik eleget...



A fülcsengést kiváltó okok közt meg kell említenünk még egy, nyáron különösen aktuális tényezőt, az elegendő folyadékfogyasztást. Sokszor a kellő folyadékbevitel önmagában is megszünteti a fülzúgást, de a gyógyszeres és egyéb kezelések hatásosságához is nélkülözhetetlen.

