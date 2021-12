Más a gazdi és a kutyus karácsonyi menüje

Ön is tapasztalta, hogy kutyája tágra nyílt szemmel figyeli az ünnepi asztalt, és szeretne kóstolgatni a finomságokból? Megpróbál egy kis torkosságot kicsalni tőlünk, de nem azért, mert gusztusa támadt a vaníliás kiflire vagy a krumplisalátára, hanem azért, mert amikor látja, hogy a gazda falatozik, ő is enni szeretne.

A kutyatulajdonosnak egy feladata van: tudnia kell, hogy az emberi táplálék nem tesz jót a kutya emésztőrendszerének, és a hagyományos étkezéstől való jelentősebb eltérés problémát okozhat házi kedvencünknek. Legfeljebb egy falat pontyot adhatunk neki, de vigyázat: nem fő ételként, hanem torkosságként.



A kutya emésztőrendszere teljesen más, mint az emberé, tehát a mi étkezési szokásaink gondot jelenthetnek neki. Házi kedvencünk hozzá van szokva saját ételeihez, de főleg a rendszerességhez. Ennek köszönhető, hogy emésztése úgy működik, ahogy kell. A káposztaleves vagy a majonézes krumplisaláta nem tartozik a kutya ételei közé. Ha mindenáron szeretnénk neki kedveskedni valamivel, egy darab hallal nem fogunk ártani neki, de csak tiszta, csont nélküli húst adjunk neki zsemlemorzsa nélkül. Bánjunk óvatosan a ponttyal.



Ünnepi kutyavacsora



Ha van kedvünk hozzá, készíthetünk karácsony vacsorát a kutyusnak. Alapja a szokásos tápszer legyen, amit egész évben fogyasztani szokott. A menü speciális része legyen a torkosság, de ne legyen több, mint a napi tápszer 10-15 százaléka. Rendszeresen adjunk neki friss vizet. A brit Waltham Petcare Science Institute szerint ha elveszíti testi folyadékmennyiségének 10 százalékát, a bőre és a széklete szárazzá válik, de súlyosabb baj is előadódhat, például megemelkedhet a pulzusa és a testhőmérséklete.



A házi kedvenc karácsonyi menüje a szokásos kutyatáp a napi tápszeradag maximum 10-15 százalékát kitevő torkosság tiszta víz az ünnepi vacsorából legfeljebb ponty, de csont és panír nélkül

Süteményt inkább ne adjunk neki



Az ok egyszerű: sok cukrot tartalmaz, ami felfúvódást és hasmenést okozhat. Minden kutya enni kér, amikor látja, hogy a gazdi majszol valamit. Erről azonban megfelelő neveléssel le lehet szoktatni. Fontos, hogy a házi kedvenc rendszeresen mindig ugyanabban az időben, ugyanazon a helyen kapjon enni, és a torkosság legyen jutalom például azért, hogy ügyesen végzett el valamit, amit kértünk tőle. Az asztalról semmilyen maradékot ne adjunk neki. Tehát ha kezdettől fogva következetesek vagyunk, és betartatjuk vele a szabályokat, még az ünnepek alatt is elkerülhetjük, hogy szomorú szemmel étel után sóvárogjon.



Óvatosan a csokoládéval, a mazsolával és a dióval



Halálos lehet, ha 1 kg testsúlyra számítva 20 mg csokit eszik meg a kutya, de mérgező lehet a szőlő, a hagyma vagy a makadámdió is. A kutya igazi családtag, s ha látja, hogy mi valamit eszünk, ő is szeretné megkóstolni. Fontos tudni, hogy néhány élelmiszer, ami számunkra természetes, neki súlyos emésztési zavart okozhat.



Ami tilos...

• káposztaleves, krumplisaláta

• sütemény

• csokoládé

• szőlő és mazsola

• makadámdió

• hagyma