Koronavírus – csak ellenőrzött forrásból tájékozódjunk!

Legfontosabb tudnivaló a COVID-19-ről az, hogy új vírustörzs, cseppfertőzéssel terjed, lappangási ideje 2-14 nap. Gyógyszer egyelőre nincs ellene.



A cseh egészségügyi minisztérium közleményben foglalta össze a koronavírussal kapcsolatos legfontosabb tévhiteket:

Dr. Kossár Klára immunológus kérdésünkre elmondta, hogy a vírus ellen csak az alkoholos kézfertőtlenítő és a 3. fokozatú szájvédő hatásos. Egyébként a Közegészségügyi Hivatal honlapján sok tanács olvasható.

Dr. Vladimír Krčméry infektológus professzor a világhálón közzétett előadásában azt emelte ki, hogy a vírus terjedését legfőképpen az utazás, elsősorban a légi közlekedés drasztikus csökkentésével lehet enyhíteni. Különösen a szeniorok, a kisgyerekek, a dohányosok, a krónikus tüdőbetegségben és asztmában szenvedők ne utazzanak.

Fontos, hogy állandóan erősítsük szervezetünket, vagyis vitaminokban gazdag ételeket fogyasszunk, naponta legalább 30 percet mozogjunk a friss levegőn, hogy megfelelő mennyiségű D-vitaminhoz jussunk. Akik még nem oltatták be magukat, és hozzá tudnak jutni a vakcinához, még most sem késő, hogy ezt megtegyék, ugyanis a vakcina is segít abban, hogy erősítsük immunrendszerünket