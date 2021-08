Komoly betegséget jelezhet a járás

A rövid lépések csípőproblémákra utalhatnak, a lassú járás a depresszió jele, hogyha pedig karjaink nem segítik lépéseinket, akkor ez gerincbetegséget mutathat. Lépéseink az egészségi állapotunkról is árulkodnak.

A rövid lépések csípőproblémákra utalhatnak, a lassú járás a depresszió jele, hogyha pedig karjaink nem segítik lépéseinket, akkor ez gerincbetegséget mutathat. Lépéseink az egészségi állapotunkról is árulkodnak.

Az egészséges ember számára a járás a legtermészetesebb mozgásforma, melynek mechanikáját évezredek alatt tökéletesítette az evolúció. Egy-egy lépés megtételéhez izomzatunk, idegrendszerünk és vázrendszerünk összehangolt munkája szükséges. Az alábbi jelekre érdemes figyelni, hiszen betegségeket jelezhetnek!

Rövid lépések

Ha a lépések rövidebbek az átlagosnál, akkor ez térd-, illetve csípőproblémákra utalhat. Mikor teszünk egy lépést előre, térdünk kiegyenesedik – ha ez fájdalmas és nehezünkre esik, akkor ízületi problémát jelezhet.

Sántítás

Több ok miatt is húzhatjuk az egyik lábunkat, ezek közül a leggyakoribb a térdben kialakuló ízületi gyulladás. A fájdalmas gyulladás miatt a beteg nem tudja az egyik lábát terhelni, emiatt járása bizonytalanná válhat, és könnyen el is eshet.

Alig mozognak a karok

Járásunk során nemcsak a lábaink izmait használjuk, de a felsőtest izomcsoportjai is dolgoznak. Séta közben a karral ellentétes láb azzal párhuzamosan lendül előre: ha ez mégsem vagy csak nagyon kis mértékben történik meg, akkor gerincproblémákra – például gerincsérvre – utalhat.

Erőteljes lépések

Előfordulhat, hogy betegséget jeleznek az erőteljes lépések, például izomdisztrófiát vagy valamilyen hátproblémát. Emellett a szklerózis multiplex egyik első tünetei is lehetnek a megszokottól eltérő, teli talpra érkező lépések.

Dőlt testtartás

Ha azt tapasztaljuk, hogy a megfigyelt egyén nehezen tudja megőrizni az egyensúlyát, és járás közben egész testtel jobbra vagy balra billen el, akkor nem kell feltétlenül alkohol hatására gondolni. Sokszor valamilyen fejet ért sérülés áll a hátterében, ami például enyhébb agyrázkódással járt. Erre utalhat az is, ha a lépcsőzés szédülést okoz.

Csigatempó

A lelki eredetű betegségek a mozgásban is megmutatkoznak: a depresszióban szenvedő emberek komótos, rövid léptekkel közlekednek, fejüket kissé előredöntve és függőlegesen mozgatva. Ha mellettük haladunk, beszédbe elegyedünk velük, és gyorsítunk kicsit a tempón, akkor őket is gyorsabb mozgásra ösztökéljük. Kutatások igazolták, hogy mindez a hangulatukat is pozitívan befolyásolja.

