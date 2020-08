Kevesebb vegyszert, több természetes alapanyagot!

Tény, hogy napsugár nélkül D-vitaminképződésre nem számíthatunk. Azt is tudjuk, hogy ha ebből a vitaminból kevés van, hosszú távon nem sok jóra számíthatunk. Közben pedig egyre-másra derülnek ki újabb és újabb ismeretek erről a vitaminról, egyebek mellett az, hogy a szervezet csaknem minden fontos folyamatában jelentős szerepet játszik. Aztán halljuk a bőrgyógyászok jogos intelmeit, hogy ne aszalódjunk felelőtlenül a napon, mert a bőr nem felejt, minden hibát, kihágást megjegyez, és egyszer benyújtja a számlát. Mi akkor a teendő, hogy a kecske is jóllakjon, s a káposzta is megmaradjon?

Mértékkel, észszerűen napozzunk, védjük bőrünket speciális fényvédő készítménnyel – mondják a szakemberek, amit sokkal könnyebb kijelenteni, mint megtartani. De mit tegyen az, aki még az említett készítmények egyes összetevőire is túlérzékenyen reagál? Annak nagyon körültekintően, gondosan kell választania a kínálatból. Csakis olyan terméket válasszon, amelyik semmilyen szempontból nem árt az egészségnek. Napjainkban egyre divatosabbak az úgynevezett öko termékek, ami nemcsak azt jelenti, hogy környezetbarát összetevőkből áll, hanem azt is, hogy csomagolása újrahasznosítható.

Dr. Danka Švecová professzor szerint a nők naponta átlagosan 12 kozmetikai terméket használnak, amelyek 168 összetevőt tartalmaznak, a férfiak átlagosan 6 terméket 85 önálló összetevővel. Közöttük biztosan akad egy-kettő, ami allergiát vált ki. „Az allergiás emberek – leggyakrabban a 20–55 éves nők – körülbelül 17 százaléka épp a kozmetikai termékekre érzékeny – mondta a professzor asszony. Allergiát válthatnak ki azok az anyagok is, amelyeket azért használunk, hogy elnyeljék a UVB-sugarakat, amelyek a hagyományos napozótermékekben vannak. „A benzolfenilok a védőfaktorú napozókészítmények leggyakoribb allergénjei. Így válik az UVB-sugárzás elleni védekezés bőrgyulladássá, allergiává” – tette hozzá.

Dr. Alena Pallová bőrgyógyász szerint az erős nyári napon semmiképpen sem mondhatunk le a magas faktorszámú vegyi alapú készítményekről, de nem szükséges egész nap ezzel kenni magukat. Léteznek ugyanis olyan természetes anyagok és ilyen anyagokat tartalmazó termékek, amelyek vegyszerek nélkül is hatásosan védik a bőrt, jobban mondva a sejteket, mégpedig kívülről és belülről is. Véleménye szerint nem kell egész nap vegyszerekkel terhelni a bőrt, mert utána érzékenyebben reagál a káros környezeti hatásokra.

(kovács)

Fényvédő olajok és vajak Az egyes olajok fényvédő ereje a termelés helyétől, az olaj forrásától is függhet, ezért ha napozáskor olajat használunk, legyünk óvatosak. Bár a marokkói aranyargán- és a ligetszépeolajról a kutatások azt állítják, hogy fényvédő tulajdonságuk van, de egyetlen forrás sem említi fényvédő faktorát. Éppen ezért nem árt óvatosan bánni velük. Kókuszolaj: vegyes információk ismertek róla, egy kutatásban konkrétan 7-es fényvédő faktort mértek, ezzel szemben valójában fényvédő értéke 2-es. Az extra szűz kókuszolaj kiváló hatással van a bőrre, nyáron, azaz már 24 fok felett folyékony olajjá válik, könnyen kenhető, hidratálja a bőrt.



Mandulaolaj: A széles körben használt, könnyen felszívódó, bőrpuhító olajnak 5-ös a fényvédő-faktorszáma. Megnyugtatja az irritált bőr, ráadásul hidratál. Könnyen felszívódik, így a strandon kívül is jól alkalmazható.



Barackolaj: finom állagú, folyékony olaj (sajnos nincs barackillata). Különösen finom az állaga, bőrpuhító, nyugtató hatása kiváló babaolajjá teszi, ami jó, hiszen a barackolaj védheti a picit egy-egy rövidebb séta alkalmával.



Avokádóolaj: jó fényvédő, így például dekoltázsra vagy combra a nyári időszakban is használható. Gyorsan felszívódik, teljesen átlátszó. Feszesítő hatása miatt kifejezetten ajánlott!



Jojobaolaj: a vegyes, zsíros arcbőrűek biztosan örömmel olvassák, hogy fényvédő erőssége 4. Hipoallergénként is emlegetik, így a legérzékenyebb bőrre is bátran használható.



Kendermagolaj: kiváló bőrpuhító, hidegen sajtolják a kendermagból, így minden vitamin érintetlen formában található meg benne. Kiválóan alkalmazható nagyon száraz vagy gyulladt bőrre.



Sheavaj: napjaink egyik legnépszerűbb testápoló vaja, kozmetikai összetevőként meglepően magas, 6-os a fényvédő-faktorszáma. Olvadáspontja is magas, így akár 10-15-perc elteltével a bőrhöz érintve olvadni kezd, és kenhetővé válik.



Makadámiaolaj: kiemelten arcápolásra, mert könnyen felkenhető és gyorsan felszívódik. Ráadásul alkalmas a bőr feszesítésére, kifejezetten ajánlják a striák megelőzésére. Arckrém mellé vagy nagy melegben arckrém helyett jól alkalmazható.



Ricinusolaj: az egyik legsűrűbb olaj, ezért néha nehéz vékony rétegként felvinni, bár 6-os fényvédő faktorral rendelkezik, napozásra nem ideális.



Kakaóvaj: a napozás nagyágyújának nevezik. Nem véletlen, hogy már évtizedekkel ezelőtt is népszerű volt. Azért óvatosan bánjunk vele, először legfeljebb 1-2 órányi napozásra ajánljuk. Tömör, de a napon felmelegített bőrhöz érintve pár perc alatt folyékonnyá és könnyen kenhetővé válik. Fantasztikus csokoládéillatot áraszt, úgyhogy élmény vele a napozás. (zöldgondoskodás)