Indul az országos rákszűrés

Az egészségbiztosítók ügyfeleinek bizonyos csoportjai hamarosan írásos behívót kapnak a szűrővizsgálatra. „A cél az, hogy minél előbb derüljön ki, ha valakinél kóros folyamat indult el, mert ezzel hatékonyabbá lehet tenni a kezelést és javítani lehet a gyógyulás esélyét” – mondta Andrea Kalavská. Az egészségügyi miniszter azt várja a programtól, hogy hatására jelentősen csökken majd a daganatos betegségekben elhunytak száma és a javul a betegek életminősége. A mellrák tekintetében például egyharmaddal kellene csökkennie a halandóságnak, ami azt jelenti, hogy évente 300 nő életét lehetne megmenteni.



Kétévente székletteszt



A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség jelentése szerint a férfiak leggyakrabban előforduló daganatos betegsége a vastagbélrák. A nők esetében a mellrák után a második helyen áll. A szűrőprogram első szakaszában az egészségbiztosítók által kiválasztott 20 ezer ember székletmintáját vizsgálják ki. Ők postai úton széklettesztet kapnak, amit a székletmintával együtt az általános orvosnak adnak le, aki a rendelőben kivizsgálja azt, és meghatározza a további eljárást. „A vastagbélrákot időben fel lehet fedezni és utána végérvényesen el lehet távolítani. Eddig a világ egyetlen fejlett országa sem tudta rábírni az 50 év feletti népességet, hogy minél nagyobb számban vegyen részt a szűrővizsgálaton. Leghatásosabb módszernek a névre szóló meghívó bizonyult, ezért mi is ezt a módszert választottuk” – mondta dr. Rudolf Hrčka, a Pozsonyi Egyetemi Kórház gasztroenterológusa. A szemmel nem látható, vagyis okkult vérzés kimutatására szolgáló teszt elvégzésére az 50 év feletti nőknek és férfiaknak kétévente van joguk. Ha az eredmény pozitív, további kivizsgálásra, kolonoszkópiára küldik a beteget.



Évente 300 nő feleslegesen hal meg



A mellrák szűrésének célcsoportját az 50-69 éves nők képezik. Az egészségügyi minisztérium ebben is együttműködik a szakmai szervezetekkel és az egészségbiztosítókkal, akik levélben hívják majd ügyfeleiket a konkrét mammográfiai központba. Pozitív lelet esetén a beteg teljes ellátást kap, beleértve a megfelelő kezelést is. „Őszintén sajnálom, ha valaki nem veszi igénybe a szűrővizsgálatot, amikor még nagyon korai stádiumban fel lehetne ismerni a betegséget. Nem szabad várni az első tünetekre, a szűrővizsgálat a betegség korai felismerésének ideális és nagyon fontos formája. Az újonnan diagnosztizált betegek száma emelkedik, pedig van lehetőség arra, hogy már korai stádiumban fel tudjuk ismerni. Korszerű, hatásos és megbízható műszereink vannak, minimális mértékben terhelik meg a szervezetet, szigorúan ellenőrzik őket, és azért vannak, hogy segítsenek” – mondta dr. Alena Kállayová, a pozsonyi Szent Erzsébet Onkológiai Intézet szűrőközpontjának orvosa. Jelenleg a mammográfiai kivizsgálás az egyedüli módszer, amelynek segítségével a mellrák korai stádiumát is ki lehet mutatni, amikor a daganat még csak néhány milliméteres. Ebben a stádiumban nagyon jól kezelhető, nagy műtéti beavatkozás, többségében kemoterápia és radioterápia nélkül. „Szlovákiában sok nőnél még mindig későn, már előrehaladott stádiumban diagnosztizálják a mellrákot. Így évente átlagosan 300 nő teljesen feleslegesen hal meg. Az országos mammográfiai szűrőprogram jelentősen javíthat ezen a helyzeten” – tette hozzá dr. Alena Kállayová.



Méhnyakrákszűrés 64 éves korig



Ebben az évben az egészségügyi minisztérium a méhnyakrák szűrését is el szeretné indítani. A kenetet hitelesített citológiai laboratóriumok értékelik majd. Erre a vizsgálatra a 23–64 éves nőknek van jogigényük. Az első és második citológiai vizsgálatot egyéves különbséggel végzik el. Ha a két eredmény negatív lesz, akkor a nő 64 éves koráig háromévente jogosult a vizsgálat megismétlésére. Ha mindhárom alkalommal negatív eredmény születik, akkor 64 éves korban véget ér a szűrés.

„A méhnyakrák főleg a produktív korban lévő, 45 év körüli nők súlyos onkológiai betegsége minden negatív egészségi és szociális következményeivel együtt. A betegségnek van rákmegelőző stádiuma, amit teljesen meg tudunk gyógyítani, és szűréssel fel tudunk fedezni. Ha minden érintett részt venne a szűrésen, jelentősen csökkenne a méhnyakrákban elhunytak száma” – mondta dr. Oliver Sadovský, a Nemzeti Onkológiai Intézet szakorvosa.



Fontos az 50 százalékos részvétel



A daganatos betegségeket már akkor ki lehet mutatni, amikor a beteg még semmilyen tünetet nem tapasztal, és így a gyógyulás esélye is nagy. „A vastagbél, a mell- és a méhnyakrák szűrése a nemzeti onkológiai program fontos részét képezi. Hosszú távon csökkentheti az e betegségekben elhunytak számát, s végső soron javíthatja a lakosság általános egészségi állapotát” – mondta dr. Michal Mego, a minisztérium onkológiai főszakértője. Szűrést csak olyan betegségekre végeznek, amelyekre vannak tesztek, és az egész veszélyeztetett csoportban végre lehet hajtani, ha ismert az eredményes kezelés, s ha a betegség kellőképpen elterjedt a lakosság körében. A szűrés célja, hogy az érintettek legalább 50 százaléka vegyen rajta részt. A minisztérium erre a célra 5 millió eurót különített el. (kovács)