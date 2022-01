Hova tűntek a COPD-betegek?

Bár Szlovákiában a lakosság több mint 1 százaléka szenved ebben a betegségben, a Covid-19 ugyanúgy sújtja őket, mint a más betegségben szenvedőket.



A régiek nem mutatkoznak, újak alig vannak



Az emberek félnek orvoshoz menni, ha gyanús tünetet észlelnek, azonnal koronavírustesztre mennek. Ha az eredmény negatív, megnyugszanak és tovább nem foglalkoznak a tünettel. Fontos tudni, hogy a Covid-19 miatt más súlyos tüdőbetegség rejtve maradhat, s csak később jelentkezhet, de akkor már súlyosabb stádiumban. „Már második éve a koronavírus-fertőzöttekre összpontosítjuk figyelmünket, mert ők közvetlen veszélyben vannak. Szeretném azonban megjegyezni, hogy a COPD szintén heveny, gyógyíthatatlan, előre haladó betegség. Diagnosztizálására nagyon jó és hatásos módszereink vannak, de a betegek a pandémia alatt nem jönnek, mert félnek. Ezenkívül megszakítják a kezelést, pedig az stabilizálni tudná a helyzetet és fenn tudná tartani az életminőséget. Előfordulhat, hogy a járvány után sokan rosszabb állapotban lesznek, mint korábban voltak. Mi, tüdőgyógyászok ettől félünk” – mondja dr. Marta Hájková tüdőgyógyász.



Valóban kevesebb a beteg?



A számok alapján úgy tűnhet, kevesebb a COPD-beteg Szlovákiában. Ez nem igaz. Világszerte, így nálunk is nő a betegek száma, ami a környezeti szennyezés, a dohányzás, a nehézipar és a vegyipar számlájára írható. Tehát nem kevesebb a beteg, csak nem járnak orvoshoz, így a tüdőgyógyászok nem tudnak róluk. „Az is gond, hogy délelőtt a koronavírusos betegeket látjuk el, és csak délután foglalkozunk a többi tüdőbeteggel. Tehát a rendelési idő is megváltozott” – figyelmeztet dr. Marta Hájková.

Mi a különbség? COPD: az esetek 80 százalékát a dohányzás okozza, lassan alakul ki, légszomj, krónikus köhögés, felületes légzés, váladékképződés, sípoló légzés jellemzi. Kísérheti fáradtság vagy a végtagok kékes színe. Idővel a tünetek felerősödnek, s új betegségek alakulnak ki. Covid-19: gyors lefolyású, vírusos eredetű betegség, magas láz, a szaglás és az ízérzékelés elvesztése, fáradtság, mellkasi fájdalom, nehézlégzés, hasmenés, torok- és fejfájás jellemzi.

Amire figyelni kell...



A COPD gyakran lassan, észrevétlenül fejlődik ki, s már csak előrehaladott stádiumban derül rá fény. Ez a betegség világszerte a harmadik leggyakoribb halálok. Fő jellemvonása, hogy a levegő lassan áramlik a légutakban. Ha korán diagnosztizálják, gyógyítható és a kóros folyamat lassítható. A diagnosztizálás alapja a fájdalmatlan spirometriai kivizsgálás. Segítségével kimutatható, hogy valóban szűk-e a légcső. A további tesztek kizárják vagy megerősítik a betegséget. A kezelés megkezdése után egy hónappal újra elvégzik ezt a kulcsfontosságú kivizsgálást. A kezelés legfontosabb részét az inhalációs gyógyszerek jelentik, amelyek tágítják a légcsövet, inhalátorral kell alkalmazni őket.

A pandémia két éve tart, a tüdőbetegek többsége azóta halogatja a szakorvos felkeresését. Az a veszély fenyeget, hogy a Covidot talán túlélik, de más betegség miatt gyógyíthatatlan stádiumba kerülnek, aminek akár halál is lehet a vége.



Megoldás lehet az e-recept



Hogy ne emelkedjen tovább a COPD-betegek száma, fontos a korai felismerés és kezelés. A betegnek el kell sajátítania a gyógyszer helyes használatát is. Ezért olyan fontos – főleg a betegség kezdetén – tüdőgyógyászhoz menni. Megoldást jelenthet az elektronikus, vagyis az e-recept. A beteg felhívja az orvost vagy sms-ben megírja neki, milyen gyógyszerre van szüksége, utána megkapja az elektronikus receptet, s bármelyik patikában kiválthatja a gyógyszert.

„Ha a beteg állapota romlott, és a tüdőgyógyásznak feltétlenül látnia kell őt, természetesen kap időpontot, de általában délután. Tudjuk, hogy a COPD-betegek többsége idős ember, aki nem tud sms-t vagy e-mailt küldeni. Ezért időnként felhívjuk azokat, akik hosszabb ideje nem jelentkeztek, s valószínű, hogy gyógyszerük sincs. A gyógyszertárba küldjük őket, ahol már vár rájuk az e-recept. Így legalább a gyógyszereiket kiválthatják” – tette hozzá dr. Marta Hájková.