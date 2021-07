Ha leégett a bőre...

Ha napozás után bőrpír jelentkezik, ez azt jelenti, hogy túlzásba vitte a napozást. A károsodás teljes mértékben azonban 24 óra múlva mutatkozik meg. Elég, ha fényvédő készítmény nélkül dolgozik a kertben, pihen a vízparton, s máris kész a baj. Sajnos, nem azonnal vesszük észre, hogy leégett a bőrünk, rendszerint akkor tudatosítjuk, amikor már fájdalom is társul a bőrgyulladáshoz. Tudja, hogyan kell kezelni a leégett bőrt, és a gyógyulás után meddig kell kerülni a napot?

Ha napozás után bőrpír jelentkezik, ez azt jelenti, hogy túlzásba vitte a napozást. A károsodás teljes mértékben azonban 24 óra múlva mutatkozik meg. Elég, ha fényvédő készítmény nélkül dolgozik a kertben, pihen a vízparton, s máris kész a baj. Sajnos, nem azonnal vesszük észre, hogy leégett a bőrünk, rendszerint akkor tudatosítjuk, amikor már fájdalom is társul a bőrgyulladáshoz. Tudja, hogyan kell kezelni a leégett bőrt, és a gyógyulás után meddig kell kerülni a napot?

A bőrpír az első...

„Ha túl hosszú ideig vagyunk a napon, a bőr könnyen leég. Két-hat óra múlva már érezzük a kellemetlen forróságot, a gyulladást, súlyos esetben pedig felhólyagosodik a bőr” – mondja a nyár kellemetlenségeiről dr. Petra Mečiarová bőrgyógyász. A tünetek legerősebben 24 óra múltán jelentkeznek. Különösen a tengernél fontos, hogy ellenőrizzük, mennyi ideig tartózkodunk a napon, hogy nem kell-e újra bekenni a bőrt fényvédő krémmel. Üdüléskor az ember gyakran megfeledkezik arról, hogy az órára pillantson, és este már fájó bőrrel kell lefeküdnie.

Langyos vízzel hűtse

Amint észreveszi, hogy a bőre begyulladt, feszül, azonnal cselekedjen, vagyis menjen árnyékba. „Ilyenkor elsősegélyként a langyos zuhany vagy fürdő ajánlott. Ha napégést szenvedett, semmiképpen ne használjon bőrradírt, illatosított vagy fertőtlenítő szappant, mert az csak ronthatja bőre állapotát. Inkább az érzékeny bőr ápolására szolgáló hidratáló készítményt használjon” – tanácsolta a szakember. Ha van a közelben gyógyszertár vagy drogéria, mindenképpen szerezzen be napozás utáni krémet. A hidratáló összetevőkön kívül tartalmaz regeneráló és antioxidációs elemeket is. „Elősegíti azoknak a folyamatoknak a semlegesítését, amelyek károsíthatják a DNS-t. A napozás utáni krémet pantenolt, aloevera- vagy zabkivonatot tartalmazó hidratáló krémmel is helyettesíthetjük.” Ha szabadságra utazik, vigyen magával speciális készítményt leégett bőrre. Ügyeljen a rendszeres folyadékpótlásra. Ez azért olyan fontos, mert segíti lehűteni a szervezetet.

Jó tanács Ha nem vitt magával semmilyen fényvédő készítményt és a gyógyszertárban sem tud vásárolni, a gyulladt bőrre tegyen hűtött uborkaszeleteket, esetleg fekete vagy zöld teából készült hideg pakolást. Bizonyos fokig a fehér joghurt is enyhítheti a kellemetlenségeket.

Ne távolítsa el a hólyagokat

A bőrápolást módosítani kell, ha erősen leégett a bőr és hólyagok is képződtek rajta. „Ezeket steril tűvel szúrja át, hogy a folyadék kifolyjon belőlük, majd fedje le őket, ne hogy elfertőződjenek – magyarázta a bőrgyógyász, majd hozzátette: – Ne távolítsa el róluk a gézt, mert ezzel lassítja a gyógyulást, és megnő a fertőzés veszélye.”

Ne menjen a napra sem akkor, ha kivörösödött, sem akkor, ha felhólyagosodott a bőre. A gyógyulás legalább egy hétig tart, de utána még nagyon érzékeny és vékony a bőr, így könnyen leég. „Könnyű ruhával védje. Vegye tekintetbe, hogy a sötét ruha jobban véd az UV-sugárzástól, mint a világos. Számoljon azzal, hogy a nedves ruhának lényegesen kisebb az UV-sugárzást elnyelő képessége.” Ha következetesebb akar lenni, próbálja ki az úgynevezett fotoprotektív öltözéket, amely speciális textilből készült, és védi a bőrt.

Le kell hámlania

Rossz, hogy az esetek többségében az üdülés elején ég meg a bőr, és megzavarja a pihenést. Ne igyekezzen gyorsan lebarnulni, ne egész nap legyen a napon. „Az égés intenzitása szerint a gyógyulás akár két hétig is eltarthat. Amikor elmúlt a bőrpír és a bőr lehámlott, ismét napozhat, de csak maximális védelmet nyújtó készítménnyel. Naponta többször használjon SPF 50+ krémet” – hangsúlyozta dr. Petra Mečiarová doktornő. Minden esetben ajánlatos betartani az egészséges napozás szabályait. Délutánonként pihenjen, viseljen könnyű, szellős ruhát. Fejfedő és napszemüveg nélkül ne menjen a napra.

Katarína Posluchová,

Zdravie