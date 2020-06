Ha erős a szervezetünk, nem kell félnünk

Most, hogy néhány napja további korlátozásokat oldottak fel, az emberek ellepték az utcákat, vendéglőket és azokat a helyeket, amelyek március óta kihaltak voltak. Az epidemiológusok továbbra is intenek: legyünk óvatosak, hiszen nem lehet teljesen kizárni, hogy a sok ember között nincs-e koronavírus-fertőzött. Vida Piroska táplálkozási tanácsadót arról kérdeztük, mit kellene tennünk azért, hogy ugyanolyan nyugodtan járhassunk az emberek közé, mint akkor, amikor még nem is hallottunk a koronavírusról.

Elsősorban elegendő folyadékot – legalább napi 1,5-2 litert – kellene fogyasztanunk. Hogy szervezetünk ellen tudjon állni az esetleges fertőzésnek, rendkívül fontos, hogy táplálkozásunk fehérjében és rostban gazdag legyen. Az előbbit főleg fehér húsokban, halakban, hüvelyesekben találjuk meg, a rostot pedig a gyümölcsökben és a zöldségekben. Javaslom, hogy mindig az adott évszakban termőket azaz a hazai termesztésűeket részesítsük előnyben.



Vitaminokra és ásványi anyagokra mindig szükségünk van, de most, a koronavírus-járvány után miből érdemes a szokásosnál is többet fogyasztani?



Valóban, az egészséges és kiegyensúlyozott élethez rendszeresen kell vitaminokat és ásványi anyagokat fogyasztani, de most még jobban oda kell erre figyelni. Sokan megriadnak attól, hogy hányféle vitamin és ásványi anyag kell szervezetünk működéséhez, s ezért inkább az egyszerű megoldást választják: mindig ugyanazokból az alapanyagokból készítenek ételt.

Szeretném felhívni az olvasók figyelmét arra, hogy minden szükséges vitamin és ásványi anyag minden háztartásban megtalálható, csak körül kell nézni. Az alábbi táblázattal a jobb tájékozódást szeretném elősegíteni.

Melyek azok az ételek, amelyeket inkább kerüljünk el?



A nehéz ételeket jobb, ha elkerüljük, mert ezekkel feleslegesen leterheljük szervezetünket, s feleslegesen pocsékoljuk az energiánkat, gyengítjük immunrendszerünket. Elsősorban a rántott és zsíros húsokra gondolok. Fontos az is, hogy a minimumra csökkentsük a cukorfogyasztást. Itt különösen az édesített üdítők fogyasztására gondolok, ugyanis sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mennyi cukrot tartalmaznak ezek az italok. Ha édesre van gusztusunk, akkor inkább – persze mértékkel – a gyümölcsöt ajánlanám, ami nemcsak csillapítja az éhséget, hanem egészséges és rostban gazdag.



Ma már minden zöldség és gyümölcs lényegében mindig kapható, de mégis: mi az, amiből jó, ha júniusban rendszeresen fogyasztunk?



A gazdag kínálatból a borsót, a káposztát, a karalábét, a salátát említeném. Valamennyi vitaminokban és rostban gazdag. Nagyon értékes, vízhajtó, ráadásul kalóriaszegény az uborka, a spárga és a cukkini. Kora nyári kedvenc a cseresznye és az eper. Mindkettő természetes, tehát nem káros cukrot, továbbá sokféle ásványi anyagot tartalmaz.



Nincs erős szervezet megfelelő D-vitamin-szint nélkül. Így a nyár küszöbén kell-e D-vitamint szedni, vagy elég a napsugár?



Szervezetünknek az év minden napján szüksége van D-vitaminra, de az egyéntől függ, hogy ki hogyan tudja ezt biztosítani. Legtöbb D-vitamin a napsugarak hatására képződik, de nem mindenkinek van lehetősége a napos hónapokban annyi időt tölteni a természetben, hogy tartalékokat halmozzon fel. Ők cseppek vagy tabletta formájában a nyári hónapokban is szedjenek D-vitamint. S hogy félelem nélkül vehessünk részt a már engedélyezett rendezvényeken, a rendszeres mozgásról semmiképpen ne feledkezzünk meg. Nem arra gondolok, hogy most mindenki rohanjon a konditerembe. Elég, ha naponta legalább 20 percig közepes tempóban sétálunk.