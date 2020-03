Ha bepárásodott, cseréljük ki a szájmaszkot!

Ha eldöntötte, hogy otthon készít maszkot, olyan anyagot válasszon, ami nem engedi át a fényt. Elvileg bármilyen pamut jó, de tiszta ágyneműből vagy pamutpólóból is készíthet. Az ilyen maszk a felköhögött fertőző részecskék 80 százalékét felfogja, ezzel megközelíti a sebészi maszk minőségét, ami a részecskék 85 százalékának gátat vetni. Persze csak addig, míg nem nedvesedik be.

Kicserélni vagy kidobni

Amint benedvesedik a maszk, használhatatlanná válik. Ezután ki kell mosni, meg kell szárítani és ki kell vasalni. Az egyszer használatos maszkot bepárásodás után el kell dobni. A textil maszkot nem kell kifőzni. Ha 60 C-fokon mossa, majd vasalja, ismét kiszűri a fertőző részecskéket. Ha mosógép nincs a közelben, szappanos vagy mosóporos vízben is kimoshatja. „A vírust zsírburok veszi körül, nélküle elpusztul. A mosópor és a szappan pedig feloldja ezt a burkot. Az az ideális, ha száradás után kivasalja a házi készítésű maszkot” - mondta Pavel Březovský, a Cseh Állami Egészségügyi Intézet igazgatója.

Egyszeri papírszűrő

Azoknak, akik kénytelenek több óráig hordani a maszkot, két lehetőségük van: vagy több maszkot hordanak magukkal és bepárásodás után kicserélik, vagy az arc és a maszk anyaga közé cserélhető papír réteget helyeznek. Ez lehet papír zsebkendő, összehajtott konyhai kéztörlő vagy több réteg toalettpapír. Ezeket gyakran kell cserélni, hogy maszk ne legyen nedves. A nedves „szűrőt” azonnal dobja a szemétkosárba.

A fertőzést nem akadályozza meg

A Norvég Nemzeti Egészségügyi Intézet általában a vírusos betegségek esetében az egészséges embereknek nem ajánlja a maszkot, mert rendszerint megérintik és hatástalanítják. Jobbnak tartja, ha az emberek másfél méteres távolságra vannak egymástól. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint is sokkal jobb, ha csak a fertőzöttek viselnek maszkot. Ám mivel a Covid-19 esetében nem lehetünk biztosak abban, hogy ki a beteg és ki az egészséges, több országban – így Szlovákiában is - azt ajánlják, hogy mindenki viseljen maszkot. Tudni kell, hogy a fertőzéstől csak a vírus elleni gázmaszk, vagy a speciális nanotechnológiával készült szájmaszk véd meg. Az egyszerű szájmaszk a fertőzés terjedésének vet gátat.

(Izdravie-kovács)