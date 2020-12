Ha alkohol nélkül nem tudja a szilvesztert elképzelni...

Mi most olyan tanácsokat próbálunk adni, amelyek nem tiltják meg teljesen az alkoholt, de segítenek, hogy emberhez méltó módon éljük túl az év utolsó éjszakáját. Nem kellemes, ha másnaposan ébredünk.

A nőknek hamarabb megárt

Bebizonyosodott, hogy a nők kevesebbet bírnak inni. Bármit is tesznek, a férfiakat nem tudják utolérni. A nők teste kevesebb vizet tartalmaz, mint a férfiaké, pedig épp a víz az, ami hígítja a vérben található alkoholt. A szakemberek ezenkívül a testmagasságot is fontosnak tartják: minél magasabb az ember, annál lassabban árt meg neki az alkohol, laikusan mondva az alkoholnak nagyobb térben „szívódhat” fel. További fontos tény, hogy a nőknek kisebb a májuk. Tehát fontos, hogy a nők lassabban igyanak, mint a férfiak.

Étkezés előtt, közben vagy után?

Gyakran halljuk, hogy ha alkoholfogyasztás előtt eszünk valamit, lassabban megy a fejünkbe a szesz. Tény, hogy kell enni, de senki ne gondolja, hogy ha minden féldeci után elfogyaszt egy marék csipszet, nem rúg be. A szakemberek szerint egy órával azelőtt, mielőtt megissza az első pohár alkoholt, egyen valamit. Vegyen be C- és B-vitamint. Felkészíti a szervezetet, és az alkohol lassabban fog hatni. Ezután folyamatosan kapjunk be valamit, ideális a tojás, a sajt vagy a krumpli.

Kávé vagy energiaital?

Téved, ha azt gondolja, hogy ha már „elérte a csúcsot”, segít a kávé vagy az energiaital. Erre igazán ügyelni kell, mert már nem egy esetben megtörtént, hogy az alkoholos és enegiaitalos ünneplés végzetes következményekkel járt.

A kávé és az energiaital rövid távon hat. Amikor fáradtságot érez, és energiaitalt iszik, úgy érzi, hogy felfrissült, és iszik tovább. Csakhogy az energiaital hatása rövid ideig hat. Amikor a koffein és az alkohol hatása elmúlik, rosszul érezheti magát, akár önkívületbe is eshet.

Hígítsuk vagy fenékig kiigyuk?

A másnapi rosszullétért mindenki maga a felelős. Inkább igyon lassan, ne fenékig ürítse a poharat, és ne igyon mindig, amikor valaki a pohár után nyúl. Legjobban a kevésbé koncentrált italok – sör, bor – szívódnak fel. Ha a töményebbet kedveli, jobb választás a világos alkohol. A másnaposságra jellemző tünetek lassabban múlnak el, ha például konyakot iszik. Jó, ha a tömény szeszt vízzel vagy alkoholmentes itallal hígítja. Természetesen minél jobb minőségű az alkohol, annál könnyebben elviselhető a másnap reggeli ébredés.

(ki)