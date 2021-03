Fontos a megelőzés – A rákot és a szívbetegséget is elkerülhetjük

Szlovákiában nehezen találnánk olyan családot, ahol ne lenne daganatos vagy szívbeteg. A második leggyakoribb halálok a rák, az első a szív- és érrendszeri betegségek csoportja. Legtöbben infarktusban, agyi érkatasztrófában – szélütésben, agyvérzésben –, az alsó végtagok rossz vérellátásának következtében, emésztőszervi daganatban, méhnyak-, mell- és prosztatarákban halnak meg.

„Mindkét diagnóziscsoport szempontjából a megelőzés a legjobb, leghatásosabb, legolcsóbb és legkevésbé fájdalmas módszer” – jegyezte meg dr. Ivan Majerčák. Európában évente több mint 4 millióan halnak meg ebben a betegségben, pedig nagy részük megelőzhető lenne. A megelőzés mindkét esetben hasonló. „Emlékszem egy nagy rendezvényre, amit orvostanhallgatók szerveztek. Én a Túlsúly Elleni Ligát képviseltem, és mellettünk állt a Rákellenes Liga sátra. Amikor összehasonlítottuk az ajánlásokat, kiderült, hogy a kockázati tényezők és az egészséges életmóddal kapcsolatos ajánlások mindkét esetben csaknem azonosak voltak. Egyedüli különbség a dohányzás volt, mert az erős dohányos általában karcsú, viszont nagy a szív- és érrendszeri betegség, valamint a rák kialakulásának veszélye” – tette hozzá dr. Ivan Majerčák.

Nagy gondot jelent – s nem csak a felnőttek körében – a koleszterinszint. A szlovákok 72 százalékának gondot okoz megőrizni az optimális szintet. Ez derült ki abból a felmérésből, amelyet az MNFORCE ügynöksége végzett 1000 ember részvételével.

„A magas koleszterinszint nem fáj, a beteg csak akkor kezd valamit érezni, amikor a koleszterin már kárt okoz a szervezetben. Kár, hogy nem jelez fájdalommal. Ha már az első károsodásnál fájna, vagy ha éreznénk, hogy megemelkedett a szintje, talán korábban kezdenénk a kezelést. Ha például szálka megy a köröm alá, az embert idegesíti, és igyekszik eltávolítani onnan. Jó lenne, ha a koleszterinszint is legalább így jelezne” – mondta a kardiológus. Ezért kellene gondolnunk a megelőzésre akkor is, ha semmilyen tünetünk nincs. Már fiatalkorban, sőt gyermekkorban is ismerni kellene a koleszterin- és a vérzsírszintet, mert már ebben a korban lerakódások képződhetnek, ami merevvé, rugalmatlanná teszi az ereket.

Ereinkre azonban más kockázati tényezők is hatnak, amelyek a rákhoz hasonlóak: dohányzás, ülőmunka, nem kezelt magas vérnyomás, a haskörfogat megnagyobbodása. Minél több a kockázati tényező, annál korábban károsodnak az érfalak. Rendkívül fontos az egészséges életmód. Tudni kell, hogy a nagyobb hastérfogat összefügg a mozgással. Nem kell azonnal igényes sportra gondolni, amit izomfájdalom vált ki. Teljesen megfelel a rendszeres séta is.

(ki)