Ezreket ment meg évente a defibrillátor

A szívet működtető elektromos hálózat ilyenkor kaotikusan működik, nem képes vért pumpálni a szervezetbe. A túléléshez ezt a hálózatot kell helyreállítani egy szintén elektromos (defibrillátor) sokk segítségével. Minden segítség nélkül eltelt perccel 10%-kal csökken a túlélés esélye, 3-5 percen belül pedig megindul az agykárosodás.

Mivel az esetek jelentős hányada kórházon kívül következik be, nagyon fontos, hogy minél többen ismerjék és alkalmazzák is az újraélesztés alapvető módszereit. „Napjainkban az automata életmentő defibrillátor (AED) a mentőgyógyászat elválaszthatatlan része, és fokozatosan kiépül a széles nyilvánosság számára is a defibrillátor-hálózat. A műszert a laikusok számára fejlesztették ki, s arra szolgál, hogy elektromos áram segítségével megújítsa a helyes szívtevékenységet súlyos szívritmuszavar esetén. Alkalmazásának gyorsaságától függően a túlélés esélye a segítségével 90 százalékra nő. A múltban teljes szívleálláskor is használták, de a kutatások azt mutatták, hogy ilyen esetben a siker foka nagyon alacsony, ezért ilyen esetben már nem alkalmazzák” – mondta Dr. Olexander Opanasenko, a mentőszolgálat regionális orvosa.



Először az USA-ban



A defibrillátorral kapcsolatos első kutatások az Egyesült Államokban a 20. század 20-as éveiben voltak. Először 1956-ben alkalmazták sikeresen a bőrfelszínen. Korábban közvetlenül a szívre helyezték, amikor a mellkast felnyitották, vagy speciális elektródát a nyelőcsövön a mellkasba juttattak. 1966-ban alkalmazták először a hordozható defibrillátort. A 20. század 90-es éveiben a rendőrök, a tűzoltók és az önkéntes szervezetek kezdték alkalmazni. 2000 óta az Egyesült Államokban, Kanadában és néhány európai országban az orvos felírhatta a betegnek házi használatra arra az esetre, ha a kamrafibrilláció veszélye fenyegetett.



Megnő a túlélés esélye



„A Falck mentőszolgálat adatai azt mutatják, hogy az AED alkalmazásával megnőtt a sikeres élesztések száma. Egyre gyakrabban találkozhatunk ilyen készülékekkel: bevásárlóközpontokban, sportközpontban, vasútállomásokon, repülőtereken, benzintöltő állomásokon, hegyi menedékházakban vagy szállodákban. Egy matrica jelzi, hogy ott defibrillátor van, de kellene ott olyan embereknek is tartózkodniuk, akik tudják működtetni és tudnak elsősegélyt nyújtani addig, amíg a mentő megérkezik. Ma már az sem ritka, hogy falvak, városok forgalmas utcáin vagy terein is van defibrillátor – magyarázta a szakember, majd hozzátette: – A rendőröket, a tűzoltókat megtanítják a használatára, de teljesen felkészületlen ember is igénybe veheti, mert lépésről lépésre hangüzenetet kap, hogy mit kell tenni.”



Kamrafibrilláció vagy szívizomgörcs



A keringés leállásának egyik leggyakoribb oka a kamrafibrilláció, vagyis az az állapot, amikor a szívizom görcsbe rándul, és a szívműködés nem elég arra, hogy vérrel lássa el az agyat, a tüdőt és más szerveket. Ez az állapot ugyanolyan veszélyes, mint a teljes szívleállás, de ezt még defibrillátorral helyre lehet állítani. 10 perc áll a rendelkezésre ahhoz, hogy károsodás nélkül visszahozzuk a beteget az életbe. A mentő megérkezése előtt a jelenlévőknek mellkasi kompressziót kell alkalmazniuk, ami legalább részben helyettesíti a szívet, és biztosítja az agy vérellátását. Ha még AED-t is alkalmazunk, többszörösen megnő a túlélés esélye, mert helyreállíthatja a szívműködést.



A gép értékel...



Speciális algoritmusok szerint a műszer kiértékeli az ember szívritmusát, és ajánlja az áram adagolását, de csak akkor, ha életveszélyes szívritmuszavarról van szó. Mindössze egyetlen gombot kell megnyomni. Ám sokan ettől félnek a legjobban, pedig a félelem alaptalan, mert a mentő személy sérülésének esélye minimális.

Számos európai és más országban az elsősegély-tanfolyam és az AED használata kötelező például az autóiskolában, a közép- és főiskolákon. Minden évben egyre több vállalat biztosítja alkalmazottainak ezt a lehetőséget, ami biztonságosabbá teszi a munkakörnyezetet. Szlovákiában évente nő az AED készülékek száma. Ma már több tízezer van belőlük. Rengeteg ember van közöttünk, akiknek a defibrillátor gyors használata mentette meg az életét. (kovács)