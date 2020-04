Ezért hasznos a pihentető alvás

A Manchesteri Egyetem kutatói elsőként adtak választ erre a kérdésre idén januárban. Egérkísérleteik során kiderült, hogy a szervezet biológiai órája hogyan erősíti a test működőképességét akkor, amikor a legaktívabbak vagyunk, azaz nappal.

Két rosttípus

Karl E. Kadler professzor, a kutatás vezetője szerint mivel az már korábban ismeretes volt, hogy a szervezet biológiai órája az öregedéssel egyre pontatlanabbul működik, az új ismeret segíthet felfedni az öregedés néhány rejtélyét. Kutatásuk ugyanis a testnek a kötőszöveti sejteket körülvevő, fehérjékből és szénhidrátokból álló hálózata (szakkifejezéssel: extracelluláris mátrix) kapcsán szolgált új ismerettel, amely egyebek mellett kötőszövet, csont, ín és porc formájában támogatja a sejteket. Az emberi test tömegének több mint a fele mátrix, ennek fele pedig kollagén. Az már rég köztudott, hogy ez az összetétel 17 éves korunkra alakul ki. A manchesteri kutatók most rájöttek, hogy két rosttípus létezik. A vastagabb, nagyjából 200 nanométer átmérőjű rostok állandóak, és 17 éves korunktól életünk végéig változatlanok maradnak. A vékonyabb, 50 nanométer átmérőjű rostok azonban a nagy terhelés hatására elhasználódnak, de alváskor regenerálódnak.

A kollagénről érdemes tudni, hogy az emberi testben (és minden gerinces faj testében) a legnagyobb mennyiségben előforduló fehérjéről van szó, ami az élet végéig fennmarad. Ez biztosítja testünk szerkezetét, kötőszöveteink rugalmasságát és erejét.

Aki 24 óránál hosszabb időt tölt ébren, fáradtságot, összpontosítási zavart tapasztalhat.

Biológiai óránk lényege

Legegyszerűbb lenne azt gondolni a mátrixról, hogy az elkophat, elhasználódhat, és akkor mindennek vége. Ám az embert nem ilyen fából faragták. Szerencsére. Biológiai óránk olyan elemeket és megoldásokat kínál, amelyek feláldozhatók és újratölthetők. A háttérben pedig az áll, hogy így a mátrix állandó részei megmaradjanak. „Képzeljük el, hogy a tégla a fal tartós része, a festék rajta pedig az, amit gyakran meg kell újítani. És ugyanúgy, mint ahogy az autót olajozni kell, és időnként hűtővizet kell cserélni, a most felfedezett vékonyabb rostok segítenek fenntartani a test mátrixát” – magyarázta a professzor. Ez a felfedezés segíthet megérteni biológiai óránk lényegét, az öregedés és a sebgyógyulás folyamatait.

Felkészülés a következő napra

A pihentető alvás fontossága minden ember számára könnyen megérthető. Aki 24 óránál hosszabb időt tölt ébren, fáradtságot, összpontosítási zavart tapasztalhat. Még ennél is rosszabb az, ha rendszeresen keveset alszunk. Súlyos tünetekre, akár betegségekre is számíthatunk. A gyakori kialvatlanságot több kutatás is a 2-es típusú cukorbetegség egyik kockázati tényezőjének tartja.

Az életkor előrehaladtával egyre többen ébrednek kialvatlanul, mert különféle okok miatt – gyógyszerek, stressz, nyugtalan láb szindróma – éjjelente többször is felébrednek. Mindezek tudatában legalább addig, amíg jól alszik az ember, érdemes lenne az éjszakai szórakozás helyett rendszeresen 7-8 órát aludni. Nem ártana szem előtt tartani: azért fontos az elegendő éjszakai alvás, mert a szervezet ekkor készül fel a következő napra.