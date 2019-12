Ezért fontos a megfelelő nyáltermelés

A nyálmirigyek megfelelő működése fontosabb, mint gondolnánk. A nyál nedvesen tartja a szájüreget, ami hozzájárul a komfortérzetünkhöz, de segít a rágásban, a nyelésben és az ízérzékelésben is. Felveszi a harcot a szájüregben található kórokozókkal, és megakadályozza, hogy kellemetlen legyen a leheletünk. Olyan fehérjék és ásványi anyagok is vannak benne, amelyek védik a fogzománcot, megelőzik a fogszuvasodás és az ínygyulladás kialakulását. Még ahhoz is hozzájárulnak, hogy a műfogsor a helyén maradjon.