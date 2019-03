Ezekkel érdemes próbálkozni, ha fáj a torkunk

Gargarizálás sós vízzel

A sós víz enyhítheti a gyulladást, mert segít semlegesíteni a torkot irritáló savakat, és a fertőzések legyőzésében is szerepet játszik. Fél teáskanál sót keverjünk el 1,5-2 deciliter meleg vízben, és kétóránként gargarizáljunk vele a tünetek enyhüléséig.

Igyunk nagyon hideg folyadékot

Az első pár korty nem lesz kellemes, de ahogyan például a duzzadt bokán is segít a jegelés, ugyanígy nyugtatja a fájó torkot a hideg ital, és a gyulladást is segít lehúzni. Ezért is javasolja sok orvos ilyenkor a fagylaltevést – abból viszont minél alacsonyabb cukortartalmút vagy cukormenteset válasszunk.

Kerüljük a savas ételeket

Ha valaki refluxra hajlamos, torokfájás esetén még inkább figyelnie kell arra, hogy ne egyen semmit, ami savasít. De ilyenkor a nem refluxosoknak sem jó ötlet olajban sült ételeket, szénsavas italokat és citrusféléket fogyasztani. Arra is jó, ha figyelünk, hogy lefekvés előtt egy órával már ne együnk semmit sem.

Szedjünk savlekötőt

Ilyenkor érdemes lehet refluxra hajlamosaknak savlekötőt is szedniük, hogy a savak semmiképp ne irritálják a torkukat.

Igyunk kurkumateát

A kurkuma erős gyulladáscsökkentő hatását már több kutatás is bizonyította, így a belőle készült tea is remek megoldás lehet torokfájás esetén. Bármilyen teába keverhetünk kurkumaport, de a sós öblögetővizünkbe is nyugodtan tehetünk belőle.

Pihenjünk minél többet

A fáradt test fáradt immunrendszert is jelent, ezért ha betegek vagyunk, nagyon fontos a fekvés és a pihenés. Az ágyban, fekvéssel, a napi stressztől távol töltött idő segíthet újratölteni az immunrendszert, így segíthet abban is, hogy a torokgyulladást hamarabb legyőzze a szervezetünk.

