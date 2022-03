Erősítsük az immunrendszerünket!

Egy kutatás szerint az 1700-as években egy ember évente alig 2 kilogramm cukrot evett. Napjainkban fejenként több mint 80 kilogramm „fehér mérget” fogyasztunk. Miközben minden immunológus azt javasolja, hogy az immunitás erősítése érdekében zárjuk ki az étrendünkből a cukrot. Emellett egyetlen nap alatt annyi vegyi anyagot fogyasztunk el az ételeinkkel és lélegzünk be a levegőből, amennyit háromszáz évvel ezelőtt az ember egy év alatt sem juttatott a szervezetébe. Ha ehhez hozzáadjuk a minimális mozgást, az állandó stresszt vagy az alváshiányt, sokaknál az alkoholt vagy a cigarettát is, akkor csoda, hogy a megpróbáltatásoknak kitett immunrendszerünk még mindig képes megvédeni bennünket. Ezért a lehető leggyorsabban segítenünk kell neki.

Két típus

A jól működő immunrendszer képes felismerni, mi káros és mi ártalmatlan, mind a külső környezetben, mind belül a szervezetben, és reagál rá. Lehetőségeihez mérten véd bennünket a vírusoktól, baktériumoktól és gombáktól, amelyek kívülről fenyegetnek, és a saját sejtjeinktől is, amelyek ellenőrizhetetlenül szaporodni kezdhetnek, és rákos burjánzással veszélyeztetnek bennünket. Szervezetünk ellenálló képességét a természetes vagy veleszületett immunitás és a specifikus, vagyis szerzett immunitás biztosítja. A veleszületett immunitás szervei közé tartozik a bőr és a nyálkahártya, továbbá például a véralvadás. A szerzett immunitás azután kezd működni, ha testünk olyan anyaggal érintkezik, amely antitestek képződését indítja be. Az immunemlékezet révén legközelebb is képes reagálni erre az anyagra, azaz az antigénre.

Immunerősítő étlap Az immunitás erősítése érdekében próbálja meg betartani ezeket az egyszerű szabályokat: Kerülje a magas glikémiás indexű élelmiszereket, különösen a cukrot

Kerülje a magasabb omega-6 zsírsavtartalmú zsírokat, különösen a margarint

Töltse fel az omega-3 zsírsavtartalékait hal és halolaj fogyasztásával

Főzéskor használjon bőségesen kurkumát, de mindig fekete borssal együtt

Fogyasszon elegendő gyümölcsöt, friss és fermentált zöldséget, hüvelyeseket, dióféléket

Igyon zöld teát és gyógyteákat

Egyszerű tanácsok

A rosszul működő immunrendszer nem képes megfelelően ellátni a feladatát. Ez többnyire a felső légutak, a húgyúti rendszer, a bőr ismétlődő és krónikus fertőzéseiben, a nehezen gyógyuló sebekben vagy fertőző szövődményekben nyilvánul meg. A szakértők azonban egyetértenek abban, hogy immunitásunkat jelentősen befolyásolhatjuk azáltal, ahogyan élünk és ahogyan a testünkkel bánunk. „Az immunitás erősítése és az egészség megőrzése érdekében ajánlott az egészséges étkezés, a rendszeres mozgás, az elegendő alvás, a természetben való tartózkodás és a mentális jóllét gondozása. A stresszes időszakokban vitaminok, különösen C-vitamin és ásványi anyagok, például magnézium vagy cink, ősztől tavaszig D-vitamin fogyasztása ajánlott” – hangsúlyozza dr. Katarína Varechová, a nagymihályi kórház általános orvosa.

Mi gyengíti az immunrendszerünket? kevés testmozgás

nem elegendő alvás és pihenés

egészségtelen étkezés

dohányzás

alkoholfogyasztás

hosszan tartó stressz

szennyezett környezet

vegyi anyagok az élelmiszerekben

Elixír nem létezik

Míg a fiatal szervezet könnyebben és gyorsabban megbirkózik a betegségekkel, az évek múlásával kicsit nagyobb figyelmet kell szentelni ellenálló képességünk erősítésének. „Szükséges a megfelelő pihenés, a minőségi táplálkozás és például az influenza és a pneumococcus elleni védőoltás. És természetesen a Covid-19 elleni védőoltás is” – ajánlja dr. Varechová főként az idősebb nemzedékhez tartozóknak. Az immunitás megőrzése persze nem azt jelenti, hogy rohamozzuk meg és vásároljuk ki a gyógyszertárat, figyelmeztet a szakember. „A táplálékkiegészítők és a különböző elixírek sokkal népszerűbbek, mint az egészséges táplálkozás, az elegendő mozgás és az alvási vagy mentális higiénia. Ezeket azonban nem tudják kompenzálni. Napjainkban sok időt fordítunk a digitális technológiákra is, ami gyakran alvászavarokhoz vezet, amelyek befolyásolják ellenálló képességünket. Ritkán mozgunk a friss levegőn, gyakran csak beltérben sportolunk. És persze meg kell említeni az alkoholfogyasztást, az analgetikumok használatát, a dohányzást… Mindez a munkahelyi stresszhelyzetekkel együtt negatívan hat az immunitásunkra. És nem javít rajta a konfliktusos helyzetek vagy aggasztó információk keresése sem” – összegzi az orvosnő azokat a hibákat, amelyeket a legtöbben elkövetünk.

Egészséges tanács Az immunitást kedvezően befolyásolják a különböző (gyógy)növények is. A fitoterápiában főként a máriatövist, az ázsiai ginzenget, a kínai kúszómagnóliát, a kurkumát, a gyömbért, a fokhagymát, a bíbor kasvirágot, a homoktövist alkalmazzák.

Béta-glükánok

Ám mégis vannak olyan készítmények, amelyek immunerősítő hatása tudományosan vizsgált, bizonyított, és immunológusok is ajánlják őket. Ezek a béta-glükánok, pontosabban a természetes eredetű biológiailag aktív poliszacharidok. Forrása lehet az élesztő, bizonyos gabonafélék és egyes gombák. A bétaglükán immunerősítő hatása abban is megnyilvánul, hogy antimikrobiális, antibakteriális hatásai is vannak. A fogyasztását követően a szervezet védekező rendszere olyan „lökést” kap, melynek segítségével könnyebben győzhetjük le a betegségeket, illetve hatékonyabban állhatunk ellen a fertőzéseknek. Az orvosok a béta-glükánt 2-3 hónapos kúraként ajánlják ismétlődő fertőzések, herpeszek vagy afták esetén, az idősek számára ősszel és tavasszal, vagy rövid ideig akut fertőzés esetén.

Martina Palovčíková,

Zdravie