Dubaj a világelsők között a fitnesztermek számában

A koronavírus utáni újranyitás óta számos edzőterem számolt be arról, hogy növekszik az érdeklődés a csoportos testmozgás iránt. A járvány csúcsán az edzőtermeknek is be kellett zárniuk, ezért az online, otthoni edzések váltak népszerűvé világszerte. Sokan azért kezdtek el otthon edzeni, hogy visszakapják az irányítás érzését az életük felett. A mozgás segít az önbizalomban, az önbecsülésben, és még boldogsághormonokat is felszabadít.

„Ez az év egy igazi hullámvasút volt. 75 napig voltunk zárva – számol be Loren Holland, a GymNation társalapító-igazgatója. – Azt tettük, hogy ingyenes, nyílt hozzáférést biztosítottunk minden tagunk és egyben nem tagunk számára is, akik fittek, egészségesek és aktívak akartak maradni a lezárási időszak alatt. De akkor közvetlenül a lezárás után azt vettük észre, hogy hatalmas volt a kereslet a fitnesz iránt.” Lotfi Hamrouni, a Johnson Health Tech Middle East Sales&Marketing igazgatója arról mesél, hogy cége mindkét területen jelen van. Az otthoni edzés eddig a kereskedelem 10%-át tette ki, de a járvány alatt 95%-os volt a növekedés. És most tulajdonképpen az otthoni edzés egy új trend lett.

Míg az edzőtermeket az egészség védelme érdekében (helyesen) bezártak, sok, rendszeresen edző tag azt állítja, hogy elveszettnek érezte magát, és alig várta, hogy az ilyen termek újra megnyíljanak. Az emberek terápiákra járnak. Léteznek már üvöltő szobák is. De sokan csak az edzőtermekben tudják kiengedni a gőzt, csak ezeken a helyeken tudják a stresszt kiizzadni magukból.

Sokan úgy vélik, mintha az emberek az egészséget és fittséget a múltban magától értetődőnek hitték volna. Most rájöttek, hogy tenniük is kell a fitneszcéljaik éléréséért. Az újranyitás utáni 3-4 hónap volt üzletileg a legkiemelkedőbb időszak az edzőtermek üzleti évében. Sokan erre úgy reagáltak, hogy a pandémia előtt már meglévő létesítmények mellé újakat is nyitottak.

