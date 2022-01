Az enyhe lefolyású vírusfertőzésnek is lehetnek következményei

Nem mindig súlyosak a Covid-19 tünetei, gyakran gyorsan el is múlnak, de néha hosszú ideig tartó következményei vannak. A poszt-Covid vagy long-Covid szindróma azoknál is megjelenhet, akiknél könnyű lefolyású volt a vírusfertőzés.

A long-Covid-szindróma a tünetek összessége, amelyet legalább 8–12 héttel a betegség után érzékel a beteg. Ezt még azok is tapasztalhatják, akiknek nem is voltak súlyos tüneteik. A vírus tartósan károsítja a tüdőt, a szívet, a vesét, a májat és az agyat. Vannak olyan elméletek is, miszerint a vírus a szervezetben marad, és bizonyos idő után aktivizálódik, mint más vírus, mint például a Herpes simplex vagy a Varicella zoster.

Fontos a tüneti kezelés

A fertőzés után fáradtság, légzési panasz, alvási zavar, szorongás és depresszió, fej- és torokfájás, mellkasi nyomás vagy fájdalom, rosszullét, fülzúgás, ízületi és izomfájdalom, bőrproblémák, hajhullás, emlékezet- és koncentrációs zavar, a szaglás és az ízlelés megváltozása, köhögés, hőemelkedés, hasmenés, gyomorfájás kínozhatja a beteget. Akik kórházi kezelésre szorultak, gyakran éreznek légzési zavarokat, szívpanaszokat vagy véralvadási zavarokat. A fertőzés hat a vesére, a májra, az emésztőrendszerre és az idegrendszerre. Az intenzív osztályon kezelt betegek izomtömege lecsökken (naponta 3 százalékát veszítik el), súlyos kognitív zavaraik vannak, mert az agy nem kap elég oxigént. A csövek és katéterek bevezetése következtében szövődmények alakulnak ki, sokan idegrendszeri panaszokkal és fáradtsággal küszködnek. Őket több szakorvosnak – fizioterapeutának, logopédusnak, pszichoterapeutának – kell kezelni. Fontos, hogy időben felismerjék a post-Covid-szindrómát és minél előbb megkezdjék a kezelést. Főleg tüneti kezelésre van szükség, de nem szabad megfeledkezni a rehabilitációról, a légzőgyakorlatokról és gyógyfürdői kezelésről sem.

Ki a legveszélyeztetettebb?

A londoni Imperial College által júniusban közzétett tanulmány szerint a gyógyultak több mint egyharmada még 12 hét elmúltával is tapasztalt legalább egy tünetet. Félmillió gyógyult vett benne részt. Egy másik tanulmányban több mint 270 000 ember vett részt. 37 százalékuknál 3–6 hónap múlva is legalább egy tünet maradt, leggyakrabban azoknál, akik kórházi kezelésre szorultak. A long-Covid kockázata a korral nő, gyakrabban sújtja a túlsúlyosakat, a nőket és a dohányosokat. A 18–49 évesek 10, a 70 éven felettiek 22 százaléka tapasztalt valamilyen tünetet a fertőzés után.

Tippek a poszt-Covid ellen mindent előre tervezzen meg, ne terhelje túl magát

rendszeresen pihenjen

ne kerülje a testi megterhelést, a lazítást nem túl nehéz aktivitással váltsa fel, kezdje óvatosan, egyszerű gyakorlatokkal, fokozatosan növelje a terhelést

hasznosak az izom -és légzéserősítő gyakorlatok (jóga, tajcsi, nyújtás vagy lépcsőzés) – a megfelelő sportról kérje ki orvosa véleményét

tegyen rövid sétákat, amelyek javítják a hangulatát

legyen kapcsolatban a családdal, barátokkal, ne féljen segítséget kérni tőlük

ha emlékezetzavarai vannak, készítsen jegyzeteket, minden fontos dolgot, időpontot írjon fel

fontos az elegendő alvás, az egészséges étkezés (gyümölcs, zöldség, baromfi, hal, hüvelyesek, tejtermékek) és a megfelelő folyadékpótlás.

Normális a mellkasi fájdalom?

A Covid-19 szokásos tünete a mellkasi fájdalom. Néhány héttel a betegség után kezdik érezni a betegek. Fontos tudatosítani, hogy nem mindig függ össze a Coviddal, tehát nem szabad lebecsülni. Mindenképpen orvoshoz kell menni, hogy kiderítse az okot.

Hívja a mentőt, ha:

hirtelen erős mellkasi fájdalmat érez

ha a mellkasi fájdalmat hányás, rosszullét, izzadás, légszomj kíséri

hirtelen mellkasi fájdalom lép fel eszméletvesztéssel

Gyereknek is lehet?

Bár nem olyan hosszú, mint a felnőtteknél, de előfordulhat. A tekintélyes Lancet szakfolyóiratban megjelent cikk szerint az idősebb gyerekeknél átlagosan 7 napig tart a betegség, a fiatalabbaknál 5 napig. A poszt-Covid-szindróma az idősebbeknél jelentkezik fejfájással, fáradtsággal, köhögéssel, összpontosítási zavarral, has-, ízületi és izomfájdalommal.

Az oltás előnye

Az oltás elsősorban a koronavírus-fertőzést segít megakadályozni. A vakcina hatása nem százszázalékos, de tény, hogy megvéd a betegség súlyos lefolyása ellen és a long-Covid kialakulásától. A King’s College London kutatása azt jelzi, hogy két vakcina a felére csökkenti a long-Covid kockázatát a beoltatlanokkal összehasonlítva.