Az alváshiány fokozza a cukorbetegség esélyét

Az alvás fontosságát ma már senki sem vitatja. Egy közelmúltbeli tanulmány azonban arra is rámutat, hogy az alváshiány már 1 nap után növeli a cukorbetegség kialakulásának valószínűségét.

A minőségi alvás mindenki számára nagyon fontos. Elengedhetetlen a testünk megfelelő működéséhez. A pihenés nélkülözhetetlen a memóriánkhoz, lehetővé teszi az agy számára, hogy megszabaduljon a nap folyamán felhalmozott méreganyagoktól. Az alvás segíti a regenerálódást. Az izmoknak is időt ad arra, hogy gyógyuljanak és gyarapodjanak. A tudósok szerint az alváshiánynak járványszerű, kellemetlen hatásai vannak az egészségre nézve. Több tanulmány kimutatta már, hogy aki nem alszik eleget, az többet eszik, kevesebbet mozog és hízni kezd. Az is kiderült, hogy hatására megnő a cukorbetegség kialakulásának esélye – ám hogy pontosan miért, az egyelőre a kutatók előtt is rejtély. Egy új tanulmány mindenesetre közelebb került a megoldáshoz. A japán Toho Egyetem Egészségügyi Iskolájának munkatársai szerint nem világos, vajon a glükózintolerancia az élelmiszer-bevitel módosulása vagy az energiafogyasztás megváltozása miatt jelentkezik, vagy maga az alváshiány az oka. Vagyis a kérdés az, hogy az étrendben és a testmozgás terén történő módosulások járulnak-e hozzá a rossz alváshoz, és ennek hatására nő a diabétesz valószínűsége, vagy valami más áll a háttérben. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogyan befolyásolja az alváshiány az inzulinérzékenységet. A válasz érdekében egérkísérleteket végeztek, az életükben bekövetkező változásokra koncentrálva. Egy éjszakára 6 órán át ébren tartották az egereket.

Megfigyelték, mikor álmosodnak el, és olyankor óvatosan megérintették őket. Így ébren maradtak, de különösebb stressz nélkül.

Az életmód befolyásának teszteléseképpen pedig 2 héttel azelőtt, hogy a tanulmány elkezdődött, minden egérnek hozzáférést engedtek a magas zsírtartalmú ételhez és a cukros vízhez. Ezzel elszigetelten is megfigyelhették a rájuk gyakorolt hatásokat. Az alváshiány okozását követően a kutatók megmérték az egerek glükózszintjét, valamint a májukban levő zsírtartalmat. Megemelkedett vércukorszintre bukkantak a májban, azoknál az egereknél, amelyek nem aludtak eleget. A változások jelentősek voltak csupán egy, 6 óra alvással töltött éjszaka után is. A kutatók a trigliceridszintet is mérték a májban, mivel a termelődésének megnövekedése összefüggésben áll az inzulinrezisztencia esélyének emelkedésével – vagyis a megfelelő inzulintermelés képtelenségével.

Ahogyan várták, az alváshiányos egereknél a trigliceridszint is megnőtt. A tanulmány szerzői szerint ez lehet a gyökere az inzulinrezisztenciának és a májban történő zsír felhalmozódásának.. Mindent összevetve tehát az alváshiány valós kockázati tényező a diabétesz esetében, függetlenül az életmódbeli módosulásoktól. Ezért nagyon fontos tisztában lennie mindenkinek azzal, mit kockáztat a kevés alvással.

(napidoktor)