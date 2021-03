Az alultápláltság ugyanolyan káros, mint a túlsúly

Könnyen lehet, hogy egészségügyi okok állnak a háttérben, amit fontos kivizsgáltatni. Illetve megeshet, hogy az étkezés nem kiegyensúlyozott, egészségtelen, amit okozhat a stressz vagy más lelki probléma. Bármi álljon is a háttérben, ha aggódik a súlya vagy az étrend miatt, a legjobb dolog, amit tehet, ha elmondja valakinek.



Ha alultápláltnak érzi magát, gondolja át, mi lehet az oka.

Volt beteg mostanság?

Egészségesen étkezik, vagy kihagyta a reggelit, ebédet, és helyette útközben bekapott valamit?

Étvágytalan a stressz vagy a szorongás miatt?

Próbált fogyókúrázni? Jobban érdekli az, hogy vékony legyen, mint hogy egészséges?

Miért nem elhanyagolható az alultápláltság?

Az alultápláltság árt. Kimerültnek érzi tőle magát az ember, és az immunrendszer is legyengül. Könnyebben fázik meg, vagy kap el betegséget. Fontos vitaminokat és ásványokat nem visz be a szervezetébe, mint a kalcium és a vas, amire szükség van a növekedéshez és fejlődéshez. Az alacsony testsúly a hormonháztartásra is hatással lehet. Az első menstruáció megjelenése kitolódhat, vagy ha már elkezdődött, akkor kimaradhat. Jó hír, hogy kis segítséggel fokozatosan növelheti a súlyát, amíg el nem éri a magasságnak és kornak megfelelő egészséges mértéket. Fontos, hogy a megfelelő módon növelje a súlyát. A csokoládé, a torta, a cukros üdítő és más magas kalóriás étel tele van telített zsírsavakkal és cukorral, amivel valószínűbben növeli a testzsírt, mint a zsírmentes testtömeget.

Étrendjét keményítőtartalmú szénhidrátokra alapozza, mint például teljes kiőrlésű tésztára, barna rizsre vagy burgonyára. Egyen naponta legalább 5 adag gyümölcsöt vagy zöldséget.

Fogyasszon sovány fehérjét (sovány húsból, halból, babból és hüvelyesekből).

Egyen mindennap tejterméket vagy valamilyen alternatíváját – teljes tejet, míg el nem éri a korábbi súlyát.

Csökkentse azoknak az ételeknek a fogyasztását, amelyek sok telített zsírsavat tartalmaznak, beleértve a feldolgozott húsokat, süteményeket és kekszeket. A növényi olajok, diófélék, mogyoróvaj és magvak jó forrásai az egészségesebb zsíroknak.

Rendszeresen reggelizzen – próbálja ki a zabkását apróra vágott gyümölccsel és mazsolával, vagy az avokádós/tojásos pirítóst.

A héjában sült krumpli sült babbal vagy lazaccal szénhidrátban, fehérjében gazdag étel.

Egy marék dió vagy pirítós sózott és édesítetlen mogyoróvajjal gyors, nagy energiájú rágcsálnivaló.

Próbálja ki a teljes tejes joghurtot és a tejes pudingot, például a rizst pudinggal, hogy segítse a súly vis?szaépülését.

Próbáljon naponta háromszor étkezni, köztük egészséges harapnivalóval. • Segíthet az adagok növelése is.

Tudjon meg többet az egészséges táplálkozásról.

Ha szorong, amikor az ételre gondol, vagy úgy érzi, hogy az evés ellenőrzése segít megküzdeni a stresszel, az alacsony önbecsüléssel vagy a nehéz időszakkal, elképzelhető, hogy evészavara van. Ha úgy érzi, hogy evészavarban szenved, kérjen segítséget.



