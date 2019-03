Az ájurvéda ereje

Hogyan fedezte fel magának az ájurvédaközpontok különleges gyógyító módszereit? ​​​​​​

Hasnyálmirigy-problémáim voltak, különböző kezelésekre jártam, de az egészségi állapotom nem változott. Más megoldást kellett keresnem. Úgy éreztem, teljes belső tisztítókúrára lenne szükségem, méghozzá valahol messze innen, ahol le tudom rázni magamról azitthoni gondokat. Egy olyan helyen, ahol másképpen gyógyítanak, gyógynövény-kivonatú olajokkal masszíroznak. Így találtam rá Srí Lankára és az ottani ájurvédaközpontokra. A munkahelyi stressz, a magánéleti nehézségek sokféle belső szervi megbetegedést okozhatnak, a lelki fájdalmak mindig a leggyengébb pontokat gyújtják be. Apám is rengeteget kínlódott a hasnyálmirigyével, tehát lehet ebben valami örökletes is, amit vagy leküzd aztán a szervezet, vagy éveken át viszi tovább.

Mi az alapja az ájurvédakezelésnek?

Először is diagnosztizálják az embert. Kivizsgálják, felmérik a panaszait, s az eredmények alapján megállapítják, mire van szüksége a szervezetének. A speciális kúrák mellett természetesen a klímának, a napfénynek, a tengervíznek, a páratartalomnak is fontos szerepe, gyógyhatása van. A test mint egy szivacs szívja be az előírt olajokat, a csontok, a belső szervek egyszerre kezdenek el tisztulni. Mindennap ugyanabban az időpontban fél órán át körkörös mozdulatokkal masszírozzák az előírt olajokat a bőrbe. Nekem előbb a gyomor és a hasnyálmirigy tájékán kezdték a masszírozást, majd a többi testrészemet is kezelés alá vették. A speciális étrendet is azottani orvos határozza meg. Két-három hét alatt sajnos ott sem képesek minden betegségéből kigyógyítani az embert. Főleg, ha gyerekkora óta migrén gyötri őt, mint engem. De már az első kezelések hatását is érezni lehet. Ez a start, amely után nem maradhat el a folytatás. Érdekes módon, már az első kúra során rájön az ember, hogy öt óra alvás is elég számára, ha tele van energiával. Ehhez azonban elengedhetetlen az ott beállított, kiegyensúlyozott étrend, a napi háromszori meleg étel, amit természetesen itthon sem lehet kihagyni. Ott tanultam meg azt is, hogy vacsorára nem lehet nyers zöldséget, friss salátát enni. Azt a gyomor sokkal nehezebben dolgozza fel, mint a könnyű meleg ételt.

Miből állt egy napja az ájurvédaközpontban?

Ébredés után úszás a medencében, majd jógagyakorlatok, utána reggeli, procedúrák és speciális mas?százsok. Olvasgatni napközben nincs lehetőség. Meditálni, feküdni, pihenni kell. Ebéd után ismét masszázsok, majd jóga, vacsora, utána egy óra szabad foglalkozás, aztán alvás. Mobiltelefon egész nap kikapcsolva. Voltak napok, amikor ötkor keltem, hogy úszás előtt még sétálhassak a tengerparton. Ami nagyon érdekes: estére, ahelyett, hogy elfáradna az ember, megtelik energiával, és teljesen kipihentnek érzi magát. Test és szellem összhangba kerül. Ott jöttem rá arra is, hogy a jógával tudom a leginkább fékezni magam. Az ájurvéda pedig leveszi a vállamról a gondokat. Felold a stressz alól.

Meg tudta állni, hogy ne telefonáljon haza, hogy ne hívja fel Quidót, a fiát?

Bizonyos időközönként beszéltem vele, utána azonnal kikapcsoltam a készüléket.

Az ájurvéda, állítólag, egyenes út a buddhizmus felé.

Nem csodálkozom. Az én életvitelemen, felfogásomon biztos, hogy sokat változtatott. Erőt ad, ha kimerült vagyok, vagy ha úgy érzem, elszívják az energiámat. De megtanított arra is, hogy mindent élvezettel csináljak. Nemcsak a színházban, otthon, a konyhában is. Átprogramozza az ember gondolkodását. Máshogy viselkedem, sugárzik belőlem az energia. Új párod van? – kérdezik. Nem, csak élvezem a nap minden percét. Mindennek megadom a módját, az idejét, felkészítem magam a napi teendőkre, kellemesebbé teszem az életem.

Megfogalmazható, mit érez egy ilyen kúra után? ​​​​​​

Hogy felfrissültem, tiszta a tekintetem, könnyedebb a mozgásom, rend van a lelkemben. Ez nem kevés.

És meddig tart ez az állapot?

Nem ez a kérdés. Már tudom, hogy milyen úton kell haladnom ahhoz, hogy folyamatosan jól érezzem magam. Olyan erősnek képzelem magam, amikor hazaindulok, hogy a hegyet is el tudnám mozdítani. Már a stresszt is ki tudom védeni. Este, amikor asztalhoz ülünk, és hosszasan együtt vacsorázunk, mint a görögök, elsősorban nem az foglalkoztat, hogy mit hoz a holnap. Az együttlét örömét, szépségét élem meg, és erre tanítom a fiamat is. Hogy megérezze a pillanat varázsát.



Fordítsuk le akkor a mi nyelvünkre, mit is takar a szó: ájurvéda?



Nyugodtnak lenni, elégedettnek, kiegyensúlyozottnak. Az én szótáramban ezt jelenti. A legteljesebb lelki örömöt. A szerző a Vasárnap munkatársa.

Szabó G. László

