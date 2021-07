Aluszékony és fáradt? Betegség állhat a háttérben!

Ha annak ellenére érezzük folyton kimerültnek magunkat, hogy éjszakánként 8-9 órát is alszunk, akkor hiánybetegség is állhat a fáradékonyság hátterében!

Ha a kimerültség mellett ingerlékenyebbek is vagyunk, gyengének érezzük magunkat, és a koncentrálási képességünk is csökken, nagy valószínűséggel a szervezetünk vasraktárai vannak kimerülőben. Ilyenkor a vér az ideálisnál kevesebb oxigént képes szállítani, vagyis a sejtek sem tudnak elég hatékonyan működni. A vashiány ellen ne csak vasat szedjünk, hanem huminsavat is mellé, mert így a vas jobban felszívódik.

Mi okozhatja az állandó álmosságot, fáradékonyságot? A depresszió sajnos álmatlanságot, alvászavarokat, de túlzott aluszékonyságot, fáradékonyságot, kimerültséget és apátiát is okozhat – ráadásul sokszor azt is nehéz meghatározni, hogy a depressziós tünetek jelentkeztek először, és ezekhez kapcsolódik a fáradékonyság, vagy az állandó fáradtság járul hozzá ahhoz, hogy rossz legyen a hangulatunk.

Az úgynevezett autoimmun betegségek, például a sokízületi gyulladás esetén a szervezet tulajdonképpen saját magát, a saját egészséges szöveteit támadja meg: olyan antitesteket termel, melyek károsítják a sejteket, és rendkívül súlyos, fájdalmas tünetekkel jár együtt. Az immunrendszer felfokozott működése teljesen kimerítheti a szervezet energiakészletét, és a kellemetlen tünetek miatt is gyengébbnek érezhetjük magunkat. A nőknek 10 százaléka szenved valamilyen pajzsmirigybetegségben. Ha a pajzsmirigyhormonok szintje túl alacsony, az anyagcsere lelassul, ezért érezhetjük magunkat folyton fáradtnak. A pajzsmirigyproblémák egyéb tünetei lehetnek a bőr és a haj szárazsága, a hízás is. Az is előfordulhat, hogy szelénhiány áll a pajzsmirigyzavar hátterében.

A magas és az alacsony vérnyomás is okozhatja az állandó kimerültséget. A magas vérnyomást mindenképpen kezelni kell, mert rendkívül súlyos, akár halálos kimenetelű szövődményeket okozhat!

Diabétesz és inzulinrezisztencia esetén a sejtek nem kapnak elég energiát (pontosabban, nem tudják megfelelően felhasználni azt), ezért ezek a problémák fáradékonysággal, kimerültséggel, az immunrendszer gyengülésével járhatnak együtt. A krómot tartalmazó étrend-kiegészítők segítik a vércukorszint megfelelő szinten tartását és a hasnyálmirigy működését is. Meglepő módon bizonyos ételérzékenységek, elsősorban a glutén-intolerancia is okozhat fáradtságot, sok más egyéb tünet mellett. Érdemes étkezési naplót vezetni, és feljegyezni, milyen ételek elfogyasztása után jelentkeztek a kellemetlen tünetek!

(egeszsegkalauz)