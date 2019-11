Általában későn kerülnek orvoshoz a tüdőrákos betegek

A halálozás szempontjából ez a betegség az összes rákfajta közül az első helyen áll, második a vastagbél- és a prosztatarák. A nők tekintetében a tüdőrák már évek óta a negyedik helyen áll a mellrák, a vastag- és végbélrák, valamint a méhrák mögött.

„Az egészségügyi minisztérium néhány hónappal ezelőtt országos vastagbél- és mellrákszűrést indított el, de a tüdőrákot illetően még nincs szűrőprogram. Ami a tüdőrák előfordulását és a halandóságot illeti, a statisztikai adatok hosszú távon kedvezőtlen képet mutatnak – figyelmeztetett Dr. Marta Hájková, az egészségügyi minisztérium pneumológiai szakértője, s hozzátette: – Nincs egységes módszer, ami korai stádiumában kimutatná a tüdőrákot.” A szakember szerint a diagnosztikához a távolabbi áttéteket is kimutató CT- és a bronchoszkóppal végzett kivizsgálás az ideális. Az utóbbi a tüdő daganatos betegségét tekintve a legfontosabb standard kivizsgálási módszer.

A betegség jellegzetes tünete a hosszú ideig tartó köhögés, a gyakori tüdőgyulladás, a véres köpet, a mellkasi fájdalom, a zihálás, a rekedtség és a fáradtság. A korai stádiumban azonban semmilyen tünetek nincsenek. Dr. Miroslav Janík főorvos szerint főleg a dohányosoknak lehet figyelmeztető, ha a korábbiaktól eltérően köhögnek, vagy ha gyakran kapnak tüdőgyulladást. „Ha valaki tüdőrákban szenved és dohányzik, egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy a dohányzástól kapta” – mondta a szakember, de veszélyben vannak a passzív dohányosok is. Dr. Hájková hozzátette, hogy a betegek között egyre több a nem dohányzó és a nő, ami valószínűleg a légszennyezettség következménye. „Riasztó, hogy a betegek háromnegyede előrehaladott stádiumban, későn megy orvoshoz, ami azzal magyarázható, hogy lebecsülik a tüneteket, tájékozatlanok és nincs szűrőprogram a betegség korai felismerésére” – mondta Dr. Miroslav Janík.

E daganatos betegség kedvezőtlen statisztikáját a szűrőprogram elindításán, a betegek edukációján kívül a modern innovatív gyógymódok is javíthatják, amelyeket már a szlovákiai kórházakban is alkalmaznak. Az új gyógyszerek kifejlesztése, például az immunterápia területén, nagy előrehaladást jelentett a tüdőrákban szenvedő betegek kezelésében. A műtéteket illetően gyakrabban alkalmaznak mini invazív módszereket, korszerű műszereket, amelyeknek köszönhetően jelentősen csökken a vérzés és a fertőzés kockázata. „Műtőink olyan technológiákkal vannak felszerelve, amelyeknek köszönhetően a tüdőrákos beteg hasüregét nem kell felnyitni. Úgynevezett mini invazív, laparoszkópiás módszerrel végezzük a műtétet. Ennek a módszernek több előnye is van: a legfontosabb, hogy a beteg felépülése gyorsabb. Ám ehhez az kell, hogy a betegség korai stádiumában kerüljön orvoshoz, és ne becsülje le a tüneteket” – tette hozzá Dr. Miroslav Janík.



Az új gyógyszerek kifejlesztése nagy előrehaladást jelentett a kezelésben.

(kovács)