Aki sokat idegeskedik, elhízhat

Néhány éve ismert az a tény, hogy a krónikus stressz és az elhízás között szoros összefüggés van. Az elhízás kialakulásában kulcsfontosságú szerepet betöltő neuropeptid Y molekula szerepét is régóta vizsgálják, a stressz indukálta folyamatokban betöltött funkciója évek óta foglalkoztatja a kutatókat. Annak a mechanizmusnak is fény derült a pontos biokémiai hátterére, hogy hogyan képes a stressz közvetve aktiválni a zsírsejteket. A stressz hatására a neuropeptid Y nevű molekula nagyobb mennyiségben szabadul fel a szervezetben, ami a zsírsejtek szaporodásához és méretük növekedéséhez vezet. Az ismert folyamat megfékezése jó terápiás lehetőségként szolgálhat a stressz okozta elhízás elleni küzdelemben. Az Egyesült Államokban jelenleg olyan kutatások folynak, amelyek célja, hogy a neuropeptid Y molekula 2-es receptorait blokkolni tudják, megakadályozva a molekula kötődését, hatástalaníthatják, mielőtt negatív hatásait képes lenne kifejteni. A kísérleteket egereken végezték, akiket egyformán magas zsír- és szénhidráttartalmú étrenden tartottak, viszont a stresszt illetően eltérők voltak a körülmények. A krónikus stressznek kitett egérpopulációnak szignifikánsan magasabb volt a testtömegindexe és jelentősebb a hasi zsírlerakódása.

Ezek után a neuropeptid Y 2-es receptorait 2 héten keresztül blokkolták, a körülmények változtatása nélkül, és azt tapasztalták, hogy a korábban hízásnak indult egerek átlagosan 40 százalékot veszítettek a hasi zsírraktáraikból. Ezenfelül a kialakulóban lévő metabolikus elváltozások is visszafordíthatónak bizonyultak. A máj zsírtartalma és az inzulinrezisztencia is csökkenni kezdett. A fentiek ismeretében bizonyára sokan gondolnak arra, hogy milyen jó lenne, ha az amerikai gyógyszeripar minél előbb embereken is tesztelné a kutatási stádiumban lévő gyógyszerét, és azt minél hamarabb piacra dobnák. Tudatos stresszkezelési technikákkal ez a folyamat megelőzhető. Aki hízásra hajlamos, családjában előfordult például elhízás, cukorbetegség, magas vérnyomás, és emellett stresszes életmódot folytat, annak tanácsos megelőzés céljából minél előbb szakemberhez fordulnia és a stressz kezeléséhez segítséget kérnie, így nem alakul ki a stressz indukálta, elhízáshoz vezető ördögi kör.

(at)