Ahogy öregszik a test, úgy kopik az immunrendszer

A sejtek bonyolult rendszerét, amely a test minden részében megtalálható és kölcsönösön kommunikál a különféle mechanizmusokkal, hogy felismerje és megsemmisítse az ellenséget, a mai napig nem ismerjük teljes egészében, de szerencsére már sokat tudunk róla. „Az immunrendszer alapkövei a fehérvérsejtek. Két feladatuk van: felismerni és hatástalanítani az idegen anyagokat, valamint elpusztítani a sérült sejteket. A fehérvérsejtek bizonyos fajtái ezenkívül még az immunrendszer egyes részei közötti kommunikációt is biztosítják (szabályozzák az immunrendszert, például amikor erősíteni kell aktivitását vagy a veszély elhárítása után csökkenteni), elindítják az ellenanyagok termelődését vagy a gyulladásos folyamatokat” – mutatott rá Adrián Doboly immunológiai szakember. A fehérvérsejtek száma a kortól és a szervezet állapotától függ. Ha például betegség vagy alváshiány gyengítette le, csökken a fehérvérsejtek száma, és az immunrendszer sebezhetőbb. Tudjuk azt is, hogy az idősebb emberek immunrendszere másképpen reagál, mint produktív korban. „Az emberi szervezet öregedésének következtében az immunrendszer reakciói lelassulnak, ami megnöveli a súlyos betegségek kialakulásának kockázatát, a fertőzések súlyosabb lefolyásúak, lassabban gyógyulnak a sebek, és más szövődmények is felléphetnek” – mutatott rá dr. Martin Petrík.

Életmód

Hasonlóan, mint fiatalkorban, később is az életmódnak van a legnagyobb hatása az immunrendszerre. A szakemberek immunerősítő tanácsainak többsége épp az étkezésre, az alvásra, a mozgásra és a káros anyagok (dohány, alkohol, esetleg egyéb anyagok) korlátozására irányul. Ám egy dolog valamit leírni, elmondani, más dolog pedig megtartani. Íme néhány étkezési tanács az időseknek:

„Sok idős embernek a korral csökken az étvágya, ennek következtében lefogy és gyengül az immunrendszere. Természetesen vannak túlsúlyos idősek is. Ez szintén olyan tényező, ami gyengíti az immunrendszert” – tette hozzá a szakember. Hogyan változtassanak ezen? Segít, ha rendszeresen táplálkoznak: reggeliznek (joghurtot vagy péksüteményt), tízóraiznak (egy adag gyümölcsöt vagy zöldséget), ebédelnek (legalább levest), uzsonnáznak (például szendvicset) és vacsoráznak (meleg ételt). Az adagok semmiképpen ne legyenek nagyok.

Ügyelni kell a cukor- és a zsírfogyasztásra (édes ételt mondjuk csak pénteken egyenek), a húsok közül a baromfié legyen a főszerep, a füstölt termékek fogyasztását csökkentsék a minimumra. A szenior étrendjének nagyon fontos részei legyenek a savanyított tejtermékek, amelyek erősítik a bél mikroflóráját – ez rendkívül fontos az immunrendszer helyes működéséhez.

Fontos kiegészítők

Ha naponta többféle gyógyszert szed, vagy olyan szerencsés, hogy nincs gyógyszerre szüksége, fontos, hogy megadjuk a szervezetnek azokat az anyagokat, amelyek segítenek az immunrendszernek, és ideális esetben hatástalanítják a gyógyszerek néhány mellékhatását.

Egyre több orvos ajánlja a 65 éven felülieknek a laskagomba-kivonatot. Bebizonyosodott, hogy megelőzésképpen is hat, és segít az immunrendszernek gyorsabban legyőzni a kezdődő betegséget. C- és D-vitaminnal kiegészítve még hatásosabb.

Mi az, ami erősít? ● rendszeres, napi 3-5-szöri étkezés, kisebb adagok ● megfelelő folyadékpótlás (víz, tea, leves) ● elegendő mozgás ● elegendő alvás ● megfelelő táplálékkiegészítő, ami pótolja a vitaminokat, ásványi anyagokat, minimalizálja a gyógyszerek mellékhatásait ● a kapcsolatok ápolása kellemes emberekkel ● jó hangulat (mindig lehet találni okot a nevetésre, ha nem, akkor is nevessen, érezni fogja, hogy a rossz hangulat vagy a szomorúság enyhül) ● napfény (jótékonyan hat a séta napos időben) ● védőoltás (ebben az évben különösen fontos)

Egészséges mozgás és jó alvás

Magasabb korban az elegendő mozgás hasonlóan fontos, mint a táplálkozás. Ehhez nem kell nagy sportteljesítményre gondolni, elég a rendszeres séta, ami valósággal csodákra képes. A harvardi tanulmány, amelyben több ezer nő és férfi vett részt, megmutatta, hogy azok, akik hetente ötször legalább 20 percet mozognak, 45 százalékkal ritkábban betegek. A gyenge immunrendszerű embereknek a napi séta rendkívül hasznos. A hormonális egyensúly felborulása esetén is ajánlott. Már félórás gyaloglás hatására az immunsejtek gyorsabban termelődnek, és a vérben helyreáll a hormonális egyensúly. Hogy valóban hatása legyen, legalább hetente háromszor gyalogolni kell. A különféle betegségben szenvedő idősek is biztosan találnak maguknak megfelelő mozgásformát, legyen az séta, kerékpározás vagy úszás. Jótékonyan hat az edzés és a masszázs is. A rendszeres fizikai aktivitás serkenti a vérkeringést, erősíti az izmokat, csökkenti a feszültséget, a stresszt és a szomorúság érzését. Ideális, ha nem egyedül mozog. Ennek többszörösen pozitív hatása van – vigyáznak egymásra, ösztönzik egymást, kellemes társaságban jobban megy minden – s mindez erősíti az immunrendszert. Elegendő mozgás után jobban alszik az ember. Mint tudjuk, a szenioroknak általában alvászavaraik vannak. A még jobb alvás érdekében este igyon meg egy csésze orbáncfűteát mézzel.

(kovács)