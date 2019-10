A szlovákiai férfiak nem szívesen beszélnek betegségükről

A férfiak nem szívesen beszélnek egészségi problémáikról, és ignorálják azokat az információkat, amelyek megvédhetik egészségüket, néha akár az életüket. A Szlovákiai Urológiai Társaság úgy döntött: rámutat és világosan megnevezi a problémát.

A daganatos betegségek száma Európaszerte nő. Szlovákiában a helyzet még rosszabb, mert sok esetben a betegséget már csak előrehaladott stádiumban fedezzük fel. Ilyenkor a gyógyulás esélye nem túl jó. Emögött az a tény húzódik meg, hogy a férfiak nem szívesen beszélnek nyíltan problémáikról, és ezért nem járnak szűrővizsgálatra

– magyarázta Dr. Boris Kollárik, a Szlovákiai Urológiai Társaság vezető titkára.

Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának adatai szerint a férfiaknál újonnan diagnosztizált daganatos betegségek körülbelül 12 százalékát a prosztatarák teszi ki. 50 év felett a rák a leggyakrabban előforduló betegség. Szlovákiában csaknem 9 000 prosztatarákos beteg van, és ez a szám évente 2 000-rel nő. Évente 600 férfi hal meg ebben a betegségben.

Mi a PSA? A prosztataspecifikus antigén (PSA) szintjének meghatározása a prosztatarák diagnózisának felállításához szükséges mind a tünetmentes, mind a tünetekkel rendelkező férfiak esetében. Ezenkívül segít a prosztatabiopszia (szövettani vizsgálat) szükségességének eldöntésében, a prosztatarákkezelés hatékonyságának monitorozásában és a prosztatarák kiújulásának kimutatásában. Eredetileg tumormarkerként a prosztatarák szűrésére és monitorozására fejlesztették ki. Hosszú évek alatt kiderült, hogy a PSA-szint követése jó, de önmagában nem tökéletes eszköz. Ennek az az oka, hogy a PSA-szint nemcsak prosztatarák esetén, hanem prosztatagyulladás vagy jóindulatú szövetszaporulat esetén is megemelkedhet.

Az Európai Urológiai Szövetség felmérése szerint 5 európai országban (Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Németország, NagyBritannia) a 2 575 megkérdezett közül csak minden negyedik tudta helyesen meghatározni, hogy hol helyezkedik el a prosztata (érdekes módon több nő tudta, mint férfi). A megkérdezettek 54 százaléka azt mondta, hogy prosztatájuk a nőknek is van. Ugyancsak hiányosak a megkérdezettek ismeretei a hererákról: a megkérdezett férfiak 70 százaléka nem ismeri a tüneteket. Paradox módon sokkal tájékozottabbak a mellrák tüneteinek felismerésében. A megkérdezettek 40 százaléka nem tudta azt sem megmondani, hogy mit csinál az urológus, 10 százalék soha nem is hallott róla. „Nem akarjuk tétlenül nézni, hogy a szlovákiai férfiak tudatlanságukkal hogyan rontják egészségüket” – jegyezte meg Dr. Ivan Minčík, a Szlovákiai Urológiai Társaság elnöke. A szakmai társaság ebben az évben csatlakozott a szeptemberi európai urológiai hét rendezvénysorozatához, de ez még nem minden. „Novemberben folytatni akarjuk a Movember nevű kampányt. November világszerte a prosztatarák elleni harc hónapja. Ilyenkor a férfiak lefotózzák a bajszukat, és megosztják a közösségi oldalon. Ezzel a gesztussal támogatják a prosztatarák elleni harcot. Az elmúlt évben a szlovák jégkorongozók is csatlakoztak a kampányhoz, s idén további sportolókkal bővül a támogatók tábora. Az ismert személyiségek arra ösztönzik a férfiakat, hogy vegyenek részt az urológiai szűrővizsgálaton.”



