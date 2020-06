A sós vizes gargarizálás nem segít koronavírus ellen

Az információ cseh nyelven terjedt, s a szlovák felhasználók is tömegesen osztották meg. A cseh változatban az áll: „Mielőtt a koronavírus a tüdőbe kerül, a torokban 4 napig tartózkodik, és ez alatt az idő alatt az ember köhög és fáj a torka. Ha sok vizet iszik, meleg sós vagy ecetes vízzel gargarizál, a vírus elpusztul!” Nos, ez az információ félrevezető és hamis. A gargarizálás ugyan bevált módszer arra, hogyan enyhítsük a torokfájást, de nincs semmilyen tudományos bizonyíték arra, hogy a Covid-19-et megelőzhetnénk vele. Sem az Egészségügyi Világszervezet (WHO), sem az amerikai, kanadai, brit vagy ausztráliai egészségügyi hatóságok nem sorolják a gargarizálást a Covid-19 elleni hatásos gyógymódok közé.

„Annak ellenére, hogy bizonyos hagyományos házi módszerek javíthatják a beteg állapotát, nincsenek bizonyítékok arra, hogy a jelenlegi orvostudomány megelőzni vagy gyógyítani tudná ezt a betegséget”

– áll a WHO honlapján. Arra sincs bizonyíték, hogy a vírus a torokban 4 napig életképes marad. A WHO szerint a Covid-19 lappangási ideje 14, de inkább 15 nap. A világszervezet arra is figyelmeztet, ne higgyünk különféle, nem bizonyított állításoknak olyan módszerekről, amelyekkel meg lehetne előzni a fertőzést. Például azt is cáfolja, hogy az orr rendszeres sós oldatos öblítése segít megelőzni a vírusos fertőzést. Brandon Brown, a Riverside kaliforniai egyetem professzora az AFP hírügynökségnek elmondta, hogy a meleg vízzel való gargarizálás enyhítheti a torokfájást, de nem véd az új koronavírus ellen.