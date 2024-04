A fogyni akaró nők legsúlyosabb edzési hibái

Túlzó elvárások

Ez a leggyakoribb hiba, amit azok követnek el, akik fogyni és karcsúsodni szeretnének. Gyors eredményeket várnak. Pedig erre nem számíthatnak! Ha egészségesen és biztonságosan szeretne fogyni, tudnia kell, hogy heti fél kiló és egy kiló közötti fogyás az egészséges norma. Legyenek tehát reális elképzelései. Így elkerülheti a csalódást, ami demotiválhat. Eleinte lassabban fog menni, de körülbelül három hónap múlva beindul. Csak kitartónak kell lenned. feleslegesen sokat edzeni

„Ma lefutok 15 kilométert, még ha ki is kell köpnöm a tüdőmet!ˮ – ez egy közismert példa a gyors fogyásra vágyó nők gondolkodására. Még soha nem edzettek, és így akarják magukat feltölteni. Egy újabb HIBA! Csak fokozatosan kellene elkezdeni – először gyors gyaloglás, majd könnyű futás, és inkább a futás idejét és a pulzusszámot érdemes figyelni, mint a megtett kilométereket. Az edzés minősége mindig fontosabb, mint a mennyiség. Előfordulhat, hogy teljesen kimerülsz, undorodsz, és nem fogysz, de lehet élvezetes 45 perces edzésed is, látható fogyási hatással.

A megfelelő étrend be nem tartása

A diétának és a testmozgásnak össze kell illeszkednie. Az is fontos, hogy ne együnk bármikor és bárhogyan. Például a gyümölcs, bár egészséges, délután 3 után nem ajánlott a fogyáshoz. A táplálkozási szakemberek szívesen személyre szabják az étrendet. De lehet, hogy nincs is szükséged rá, ha rendszeresen, napi három-öt alkalommal, ésszerű időközönként étkezel, és az étrended mentes az édességektől, a savanyú süteményektől, a sült ételektől, a felvágottaktól, a krémsajtoktól és a joghurtoktól. Ugyanakkor kerüljük a dupla adagokat, és csak sima vizet vagy cukrozatlan gyógy- vagy gyümölcsteákat igyunk. Ha ezek bármelyikét havonta többször megszeged, ne várj eredményt szexi alak formájában.

Én inkább futok, nekem ennyi elég is…

Nem, nem elég! Lehet, hogy elsőre elégnek tűnik, de ha nem kombinálod a kardióterhelést az izomterheléssel, amint eléred a célodat, a tested – laikus kifejezéssel élve – nem fog együttműködni és fogyni fog. A másik dolog pedig: az egyoldalú terhelés megterheli a szervezetet, így előfordulhat, hogy a futástól fájni kezd a térded, a gerinced, stb. Hogy miért? Mert az ízületeidnek és a gerincednek is szüksége van az izmok terhelésére. Röviden: azzal, hogy edzel, segítesz a testednek megbirkózni a futással. Az izmok is segítenek a kalóriaégetésben... Ez kéz a kézben jár. És még valami: minden profi sportoló a sportágán kívül, amit űz, mást is gyakorol. Például egy testépítő kocogni jár, vagy egy kerékpáros úszni kezd...

Elégtelen pihenés

Az emberek köztudottan egyik végletből a másikba esnek. A testmozgás így stresszt okoz és károsítja az izmokat, amelyeket a szervezetnek ki kell javítania. A túl gyakori, megfelelő pihenés nélküli edzések beütemezése megviseli a szervezetet. Ha nincs elég ideje regenerálódni, akkor a túledzés állapotába kerül. A túledzés gyakori tünetei közé tartoznak az ízületi fájdalmak és sérülések, az álmatlanság, a fáradtság, az edzéshez való motiváció tartós hiánya, valamint a kiégés és a kimerültség érzése. A pihenésre és regenerálódásra szánt idő fontos a hosszú távú, következetes erő- és izomnövekedés eléréséhez.

Az edzések kihagyása

Ez egy olyan fontos tényező, amely végső soron meghatározza, hogy hosszú távon sikerrel jár-e a fizikumának átalakításában. Ha nem vagy kitartó, és kihagyod az edzéseket, akkor nem fog számítani, hogy a világ legkidolgozottabb edzés- és diétás programod van, mert haszontalanná válik.

