A 8 leggyakoribb betegség, ami nyaraláskor előfordul

A leggyakoribb nyaralási betegségeket a Gesundheit.de gyűjtötte össze, és tippeket is ad, hogyan kerülhetjük el őket, és hogyan maradhatunk a hosszú pihenés alatt is egészségesek.



1. Utazási betegségek



Sok esetben még el sem kezdődik a nyaralás, máris kellemetlenségek, rosszullét léphet fel, méghozzá az odaút alatt, legyen szó bármilyen járműről: buszról, autóról, hajóról vagy repülőgépről. Gyakori a szédülés, gyomorfájdalom, hányinger és az izzadás. Így kerülhetjük el őket!

• Autó és busz – iktassunk be több megállást, ilyenkor mozogjunk a levegőn, nyugodtan és egyenletesen lélegezzünk mélyeket. Olvasás helyett figyeljük az útirányt, az könnyebben eltereli a figyelmünket a rosszullétről.

• Hajó – sétáljunk többet a fedélzeten, minél többször mozduljunk ki a kabinból. A vízre ne nézzünk le, koncentráljunk egy pontra a horizonton. Hagyjuk, hogy testünk átvegye a hajó ringását, ne álljunk neki ellen.

• Repülőgép – ha lehetőségünk van rá, üljünk a szárnyhoz, de ne nézzünk ki az ablakon, inkább tartsuk csukva a szemünket. Nagyon fontos az utazás előtti táplálkozás. Kerüljük a zsíros ételeket, a koffeint és a nikotint, és még egy jó tanács: utazás közben rágjunk rágógumit vagy szopogassunk cukorkát.



2. Trombózisveszély



A közhiedelemmel ellentétben a trombózisnak nemcsak a repülőgépen van meg a kockázata, hanem hos?szabb autó- és vonatutakon is. A sok ülés ugyanis lassítja a vér áramlását, amely így besűrűsödik, és végül a lábban vérrög képződhet. Ez életveszélyes is lehet, ha a tüdő vagy a szív munkáját akadályozza. Ezért mozogjunk minél többet, ülő helyzetben is mozgassuk vagy masszírozzuk meg időnként a lábunkat, hogy serkentsük a vérkeringést. Sose tegyük keresztbe a lábunkat, és igyunk elegendő folyadékot, kerüljük a koffeint és az alkoholtartalmú italokat. Ha egyébként gond van a vérkeringésünkkel, kompressziós harisnya is ajánlott az útra.



3. Leégés



Sokszor nem is figyelünk a hirtelen erős napsütésre, pedig a leégés tönkreteheti az elkövetkező pár napot. Arról nem is beszélve, hogy az UV-sugárzás hosszú távon bőrrákot okozhat, ezért védekezni kell a napsütés ellen. Az első napokban ne vigyük túlzásba a napozást, használjunk erős napkrémet, viseljünk hosszú, de könnyű ruházatot és sapkát, délben pedig kerüljük a napsütést. Ne feledjük, hogy árnyékban és felhős időjárás esetén ugyanúgy érhet minket UV-sugárzás. A nap végén használjunk testápolót, zuhanyozzunk le langyos vízzel, és igyunk sok folyadékot.



4. Hólyaggyulladás



A baktériumok kedvelik a meleg, párás időt, ezért ilyenkor megnő a húgyhólyagfertőzés veszélye. Főleg, ha fürdés után nem cserélünk ruhát, ugyanis a vizes fürdőruha ideális élőhely a számukra.

A test lehűl, emiatt az immunrendszer legyengül, és a baktériumok máris kön?nyebben jutnak be a szervezetbe. A húgyhólyagfertőzés gyakori vizelési ingerrel, vizeléskor pedig égető érzéssel jár. Sokat kell innunk ilyenkor, de ha a tünetek pár napon belül nem javulnak, forduljunk orvoshoz.



5. Hasmenés és székrekedés



A leggyakoribb utazási betegségek, különösen, ha trópusi országokba vagy a Távol-Keletre utazunk. Figyeljünk arra, mit eszünk, de ennél sokkal fontosabb, hogy soha ne igyunk a csapból a kórokozók miatt.

A megrendelt és kihozott italunkban ne legyen jég, mert az is csapvízből készül, fogmosáshoz is ásványvizet használjunk, zuhanyozás közben pedig tartsuk csukva a szánkat. Ne együnk nyers ételeket és hámozatlan gyümölcsöt, így a hasmenést megakadályozhatjuk.

A székrekedés is gyakori, aminek fő oka a mozgás hiánya, az egysíkú étkezés és a kevés folyadékbevitel. Ajánlott a magas rosttartalmú étel, a teljes kiőrlésű gabonák, a gyümölcsök és a zöldségek fogyasztása. Az aszalt szilva különösen jót tesz az emésztésnek, reggel pedig éhgyomorra igyunk egy pohár vizet, ez serkenti a bél izmait.



6. Vérmérgezés



Tipikus példa: ha mezítláb rohangálunk a strandon, könnyen éles kagylóba léphetünk, ami felvágja a talpat, és máris megvan a baj, a bejutó baktériumok gyulladást okoznak. Az ilyen gyulladás aztán a vérárammal szétterjedhet az egész testben, és megtámadhatja a különböző szerveket.

Ezért alaposan tisztítsuk meg a sebet, mossuk ki vízzel, majd töröljük le steril borogatással. Ha a vágás mély, a gyulladás pedig nem javul, forduljunk orvoshoz. Főleg akkor, ha belázasodunk, ráz a hideg, és általánossá válik a rossz közérzet. A vérmérgezés néha a szív felé futó piros csíkkal jár, erről észrevehető.



7. Lábgomba



Különösen nagy a veszélye a viszkető, égető érzéssel járó lábgombának olyan helyeken, ahol sok ember megfordul mezítláb: ilyenek az uszodák, öltözők és szaunák. Látható jelei is lehetnek, vörös foltok, esetleg hólyagok, de krémmel elmulaszthatók, lábgomba elleni krémet bármelyik gyógyszertárban beszerezhetünk. Mindig viseljünk papucsot, és ha kijövünk a medencéből vagy zuhanyozás után mindig alaposan töröljük meg a lábfejünket, az ujjak között is!



8. Rovarcsípés



A legtöbb nyaralóhelyen nem feltétlenül jelentenek komoly veszélyt, de bosszantók, fájdalmasak és viszketnek, duzzanattal járhatnak, sőt, allergiás rohamokat is kiválthatnak. Nedves törülközővel lehet nyugtatni a megcsípett bőrfelületet, de aki érzékenyen reagál, annak orvoshoz kell fordulnia.

A trópusi, szubtrópusi helyeken viszont komolyabb következménye is lehet egy rovarcsípésnek – Dengueláz, álomkór –, ezért nézzünk utána az utazás előtt, milyen veszélyek leselkedhetnek ránk, készüljünk fel, ha kell, viseljünk hosszú ruhát, és vegyünk rovarriasztót.

(hazipatika)