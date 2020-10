55 éve népszerű Kalmár Péter professzor ismert fertőtlenítőszere

Aki szeretné elkerülni a fertőzéseket és a mikroorganizmusokat, fertőtlenítőszer után nyúl. Amint azt több tanulmány is megerősítette, a megfelelő kézhigiénia csökkenti a kórházi, vagyis nozokomiális fertőzés kockázatát. Mivel a betegek biztonsága az egészségügyi személyzet biztonságával párhuzamosan nő, esetükben az alapos kézhigiénia alapszabály.

Sok-sok innováció árán jutott el az emberiség oda, hogy a kéz és különféle felületek fertőtlenítésére gél, spray, hab vagy nedves kendő kapható. Az út azonban hosszú volt idáig. Kezdetben füstölőt, klórmeszet, majd szappant használtak erre a célra. Bár az első baktériumot 300 éve fedezték fel, sokáig tartott, míg beigazolódott és tudományos ténnyé vált a fertőzés és a kézhigiénia közötti összefüggés.

A kézmosás a múlt század hatvanas éveinek közepéig a tisztaság fő módszere volt. Akkor az egyszer használatos anyagok még ismeretlenek voltak, az orvosok nem használtak egyszer használatos kesztyűt sem. Két beteg kivizsgálása között formaldehiddel hígított vízben mostak kezet és törülközővel szárították meg, amit néha csak naponta egyszer cseréltek. Az oldatot ráadásul több orvos is használta, így a kézmosás után sem tűntek el a mikroorganizmusok, hanem tovább szaporodtak. A műtőben úgy fertőtlenítettek, hogy tíz percig szappannal mosták a kezüket, majd 96 százalékos alkoholt használtak az orvosok. A hatás nem tartott sokáig és tökéletes sem volt. A betegek gyakran azért haltak meg, mert a műtéti seb elfertőződött. Kalmár Péter, a Hamburg-Eppendorfi

Egyetemi Klinika szívsebész professzora 55 évvel ezelőtt egy ma is használatos fertőtlenítőt fejlesztett ki. A kezdő magyar szívsebészt 1964-ben egy sikeres szívműtét után műtéti sebfertőzés következtében elhunyt beteg inspirálta arra, hogy felvegye a kapcsolatot a szintén hamburgi székhelyű BODE céggel, és a cég egyik vegyészével közösen megalkossa a világ első bőrbarát alkoholos kézfertőtlenítő készítményét, mely 1965. június 4-én Sterillium néven került forgalomba. Azóta is változatlan receptúrával készül, töretlen népszerűségnek örvend.

A készítmény alkoholtartalmú fertőtlenítőszer, amivel előzetes mosás nélkül kell bedörzsölni a kezet. Sorozatgyártása 1965. június 4-én indult meg, s forradalmi változást hozott az orvosok és ápolók mindennapi munkájába, ma is világszerte használják. Mindössze 30 másodperc kell ahhoz, hogy több mint 99,9 százalékkal csökkentse a kórokozók számát. 90 másodperc alatt a kezet úgy fertőtleníti, hogy az készen áll a műtétre. 55 év alatt a rendelők és a műtők elengedhetetlen része, az alkoholtartalmú kézfertőtlenítés szinonimája lett.

(kovács)