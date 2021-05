30 másodperc életet menthet

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt javasolja az állami szerveknek, hogy mindenki számára tegye lehetővé a kézfertőtlenítést úgy, hogy az kötelező legyen a közintézményekben és a tömegközlekedési eszközökben. Külön figyelem illeti meg e tekintetben az egészségügyi intézményeket. „A megfelelő és alapos kézmosás fontos része az egészségvédelemnek. Épp a világjárvány idején alapvető eszköz volt a koronavírus elleni harcban. Ezért csatlakoztunk a WHO által meghirdetett kampányhoz, amely során a kórházakkal együtt segítettük a jobb tájékoztatást. Nem vitás, hogy alapos kézmosással megakadályozhatjuk a kórokozók terjedését és megvédhetjük az életet” – mondta Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter. Nemcsak a pandémia idején van különleges szerepe a helyes kézhigiéniának a betegellátásban szerepet vállaló emberek életében. A nozokomiális, vagyis kórházi fertőzések 60 százaléka az egészségügyi dolgozók kezén keresztül terjed. Az orvosoknak, ápolóknak és minden más egészségügyi dolgozónak szem előtt kellene tartania a kézhigiénia szabályait. Tehát akkor kell kezet mosnia az egészségügyi dolgozónak,

mielőtt megérinti a beteget

sterilitást igénylő beavatkozás előtt

mielőtt megérinti a biológiai anyagot

miután megérintette a pácienst

A megelőzés fontossága



Az Európai Unióban évente 672 000 ember kap bakteriális fertőzést, s a kórokozók egyre ellenállóbbak az antibiotikumokkal szemben. A baktériumok több ember halálát okozzák, mint a HIV, az influenza vagy a légi katasztrófák. A baktériumok okozta betegségek 75 százalékát a kórházi vagy nozokomiális

befertőzések teszik ki.

„Csaknem 40 százalékukat az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok okozzák. Ezen a téren egyre romlik a helyzet, s lassan abba a helyzetbe kerülünk, amikor a gyógyszerek nem hatnak, s a fertőzést nem lesz mivel kezelni” – mutatott rá dr. Mária Štefkovičová, a tiszti főorvos epidemiológiai főtanácsadója. A kézhigiénia a közegészségügy súlyos problémája, ami nemcsak a betegellátás, hanem a szlovákiai lakosság egészségi állapotát és halandóságát is befolyásolja. Az is segíti a megelőzést, ha az egészségügyi intézménybe lépve kezet mosunk. A kutatások azt mutatják, hogy a leghatásosabb az alkoholos kézfertőtlenítés, mert gyorsabb és jobban védi a bőrt, mint a gyakori szappanos kézmosás. Bizonyíthatóan csökkenti a kórházi kezelések számát, az antibiotikum-fogyasztást, a betegellátás költségeit.

A helyes kézmosás lépései Alaposan és gyakran mosson kezet! Ügyeljen a körmei alatti és az ujjai közötti területekre is! A fertőződés kockázata jelentősen csökkenthető néhány egyszerű higiéniai szabály betartásával. Például azzal, hogy mosatlan kézzel nem nyúl a szeméhez, a szájához vagy az orrához. Így mosson kezet: A jól benedvesített kézre juttasson megfelelő mennyiségű szappant.

Dörzsölje szét a habot a kéz belső felületén, utána a kézfej hátán, illetve az ujjak között.

Az ujjvégeket dörzsölje a tenyérhez.

A hüvelykujjat se hagyja ki!

Bő vízzel öblítse le a habot.

Papírtörlővel törölje meg a kezét.

Papírtörlővel zárja el a csapot.

A fertőtlenítés 20-30 másodpercig tart



Nem előnyös, ha az egészségügyi dolgozók előnyben részesítik a kézmosást, a kesztyűviselést, a fertőtlenítő szappanok használatát az alkoholos fertőtlenítéssel szemben. Indokolatlanul csökkenti a helyes kézhigiénia hatékonyságát.

„A hagyományos kézmosás átlagosan 40-60 másodpercig tart, az alkoholtartalmú készítménnyel való fertőtlenítés 20-30 másodpercig. Egy ápoló a nyolcórás műszak alatt 56 percet tölt kézmosással, viszont a fertőtlenítés mindössze 18 percet vesz igénybe. A kesztyű a pandémia alatt sem helyettesíti a fertőtlenítést. Nem nyújt nagyobb védelmet, mint a kézmosás és a fertőtlenítés. Csak akkor ajánlott, amikor vérrel vagy biológiai anyaggal való fertőzés kockázata fenyeget. Az egészségügyben alkoholos kézfertőtlenítést, a mindennapi életben az egyszerű, nem fertőtlenítő szappannal való kézmosást ajánljuk. Alkoholos fertőtlenítés a mindennapi életben csak akkor szükséges, ha nincs a közelben mosdó” – figyelmeztetett dr. Jaroslava Brňová, a Nagyszombati Egyetemi Kórház kórházi higiéniai és epidemiológiai osztályának munkatársa.

A WHO múlt heti, a kéz higiéniájával kapcsolatos kampányába több szlovákiai kórház is bekapcsolódott. A kórházlátogatók százainak volt lehetőségük arra, hogy megtanulják a helyes kézmosás és fertőtlenítés szabályait, majd speciális UV lámpa segítségével meggyőződhettek arról, hogy valóban jól tisztították-e meg a kezüket. A speciális anyagot tartalmazó kézfertőtlenítő szer az ultraibolya sugárzás hatására megmutatta a rosszul fertőtlenített helyeket: legtöbbször az ujjvégeket, a hüvelykujjat, a kézfejet, az ujjközöket.



Más fertőzések ellen is véd



Ez volt a WHO múlt heti kampányának címe. „A kézhigiénia nemcsak a koronavírus elleni küzdelemben, hanem más fertőzések megelőzésében is meghatározó szerepet játszik” – emelte ki dr. Tatul Hakobyan, a WHO szlovákiai irodájának képviselője. A kampányba világszerte 23 564 egészségügyi intézmény – köztük 44 szlovákiai – kapcsolódott be.