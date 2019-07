3 jel, ami pajzsmirigyrákra utal

A pajzsmirigyrák korai észlelése életmentő lehet. Ráadásul akár kézzel is kitapintható a rendellenesség. A pajzsmirigy belső elválasztású mirigy, melyen óránként a test teljes vérmennyiségének kétharmada áramlik keresztül. Az energiafelhasználás irányítása, az anyagcsere, a szellemi és pszichés egyensúly múlik rajta.

A pajzsmirigyrák korai észlelése életmentő lehet. Ráadásul akár kézzel is kitapintható a rendellenesség. A pajzsmirigy belső elválasztású mirigy, melyen óránként a test teljes vérmennyiségének kétharmada áramlik keresztül. Az energiafelhasználás irányítása, az anyagcsere, a szellemi és pszichés egyensúly múlik rajta.

Sok helyen a víz a kelleténél kevesebb jódot tartalmaz, pedig a pajzsmirigy megfelelő működésének legfontosabb feltétele a megfelelő mennyiségű jódbevitel.

Ezért érdemes ügyelni a jódpótlásra, egyebek mellett jódozott só, tengeri herkentyűk, jódtartalmú étrend-kiegészítők fogyasztásával. És hogy mi az összefüggés a jódbevitel és a pajzsmirigyrák között? Közvetlen kapcsolat nincs, ugyanakkor a jódhiányos állapot úgynevezett göbös elváltozásokat okozhat a pajzsmirigyben, ami számos – ezt a szervet érintő – betegség tünete, így a rosszindulatú daganaté is. A pajzsmirigygöbös megbetegedések bizonyíthatóan nagyobb számban fordulnak elő a jódhiányos országokban és területeken. A pajzsmirigyrák kockázati tényezői a mai napig nem konkrétan meghatározhatók. Az biztos, hogy a radioaktív sugárzás, illetve a genetikai tényező, azaz az öröklődés növeli a kialakulás esélyét, ennél többet azonban biztosan nem állíthatunk. A kutatók valószínűsítik, hogy hormonális tényezők is közrejátszanak a rendellenesség kialakulásában, hiszen nőknél sokkal gyakrabban fordul elő, mint férfiaknál. Különösen 40 év fölött nő meg a megbetegedés kockázata. Nem tartozik a nagy számban előforduló daganatos megbetegedések közé. Az egyre kifinomultabb vizsgálati módszerek miatt szerencsére mind korábban veszik észre a daganat kialakulását, így a pajzsmirigyrákból következő elhalálozások száma is csökken. Nem kell azonnal pajzsmirigydaganatra gondolni az ún. pajzsmirigygöbök megjelenése esetén. A rosszindulatú daganat gyanúját keltheti, ha a pajzsmirigygöb hirtelen jelenik meg, gyorsan és folyamatosan növekszik (heteken keresztül nem múlik el), kemény tapintatú egymagában álló göb (akár jár fájdalommal, akár nem), 3 cm-nél nagyobb a mérete, rekedtséget okoz (ha a növekvő pajzsmirigydaganat az idegpályákat károsítja, különböző jelenségeket okoz, így például a hangredő bénulása miatt a hang rekedtté válik), nyelési nehézséggel járhat (a növekvő daganat nyomja a nyelő-, illetve a légcsövet, ezért az evés vagy a lélegzés nehézségekkel járhat), és a környező nyirokcsomók megnagyobbodása kíséri. (webbeteg)